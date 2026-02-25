Revista The Economist aponta “enorme escândalo” e expõe crise de credibilidade no STF

247 – A revista britânica The Economist afirmou que o STF (Supremo Tribunal Federal) estaria envolvido em um “enorme escândalo”, ao relatar suspeitas e questionamentos que, segundo a publicação, vêm se acumulando nos últimos meses envolvendo ministros da Corte e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo, com base no conteúdo da The Economist, que dá destaque aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e sustenta que “alguns dos juízes ‘mais poderosos do mundo mantêm uma relação excessivamente próxima com a elite empresarial e política’”.

Acusações, suspeitas e o peso político do caso

Segundo a revista, investigações sobre Daniel Vorcaro levantaram dúvidas sobre a conduta de integrantes do Supremo, o que ganharia relevância adicional por causa do cenário eleitoral e do ambiente político no Congresso.

A publicação afirma que candidatos de direita podem ampliar a presença no Senado nas próximas eleições e que parte deles carrega como bandeira a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF. Nessa leitura, o caso deixaria de ser apenas um episódio jurídico e passaria a influenciar diretamente a estabilidade institucional do país.

Ao usar expressões duras e sugerir uma crise de integridade, a The Economist projeta um debate que, no Brasil, costuma ser atravessado por disputas políticas, pressões corporativas e tentativas recorrentes de enquadrar o Judiciário como alvo preferencial de campanhas públicas.

Toffoli, o Banco Master e a referência a relatório da Polícia Federal

No trecho dedicado a Dias Toffoli, a The Economist menciona que ele conduziu a relatoria do caso no tribunal até pouco tempo e se afastou após pressão. Em seguida, a revista aponta a alegação de que Vorcaro teria investido em um resort da família do ministro, citando também o que descreve como alegações feitas pela Polícia Federal em relatório entregue ao Supremo.

A reportagem ressalta que o ministro nega irregularidades. A menção é relevante porque, no debate público, negações e suspeitas frequentemente coexistem por longos períodos sem que haja transparência suficiente para encerrar controvérsias com clareza, alimentando narrativas que podem ser instrumentalizadas politicamente.

Nesse contexto, o texto da revista sustenta que a gravidade não estaria apenas no conteúdo das suspeitas, mas no impacto que elas produzem sobre a imagem da Corte e na possibilidade de que adversários no Legislativo tentem transformar crises reputacionais em combustível para medidas extremas.

Moraes, contrato de advocacia e investigação sobre vazamento de dados

Em relação a Alexandre de Moraes, a revista afirma que, após surgirem informações sobre um contrato de advocacia envolvendo a esposa do magistrado e o Banco Master, ele determinou uma investigação sobre suspeita de vazamento de dados fiscais.

O caso citado envolve o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, que firmou contrato com o Banco Master prevendo pagamento de R$ 3,6 milhões por mês durante três anos. Na última semana, segundo o texto, Moraes tomou diferentes medidas relacionadas à apuração quanto ao vazamento de dados sigilosos de ministros da Corte e seus familiares.

A forma como a revista organiza esses elementos busca reforçar a tese de que o episódio não se limita a um único fato, mas integra um conjunto de questionamentos recentes sobre condutas, relações e procedimentos em torno de ministros do STF.

Ao colocar esse debate no centro, a publicação também reacende uma discussão sensível no Brasil: como preservar a autoridade institucional do Supremo sem blindá-lo de escrutínio público legítimo, e como evitar que denúncias — comprovadas ou não — sejam mobilizadas para pressões políticas ou para estratégias de desgaste institucional.