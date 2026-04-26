Sempre contra os trabalhadores, Globo ataca o fim da escala 6x1

247 – O jornal O Globo voltou a se posicionar contra uma pauta de interesse direto da classe trabalhadora. Em editorial, o veículo atacou as propostas de emenda à Constituição que buscam pôr fim à escala 6x1, regime em que trabalhadores atuam seis dias para ter apenas um de descanso.

A ofensiva editorial repete um padrão histórico. O Globo esteve contra Getúlio Vargas, cuja era consolidou direitos trabalhistas no Brasil, também atacou o décimo terceiro salário em 1962, tratado à época como medida “desastrosa” por setores empresariais e pela imprensa conservadora, e se alinhou, em diferentes momentos, contra políticas de inclusão social, como as cotas raciais.

No texto, o jornal chama de “oportunismo” a tramitação das PECs que reduzem a jornada semanal sem redução salarial. A crítica ignora que o fim da escala 6x1 se tornou uma demanda nacional justamente porque milhões de brasileiros vivem uma rotina exaustiva, com pouco tempo para descanso, família, estudo, lazer e saúde.

O velho medo dos direitos sociais

O argumento central do editorial é o de sempre: qualquer avanço para o trabalhador seria uma ameaça à economia. Foi assim contra férias, salário mínimo, décimo terceiro, direitos previstos na CLT e políticas de inclusão. Agora, a mesma lógica aparece contra a redução da jornada.

O Globo sustenta que a mudança aumentaria custos, provocaria demissões, informalidade e inflação. Não apresenta, porém, uma reflexão equivalente sobre o custo humano da escala 6x1: adoecimento, esgotamento, queda de qualidade de vida e impossibilidade real de ascensão social para quem quase não tem tempo livre.

Ao tratar descanso como privilégio e jornada exaustiva como necessidade econômica, o editorial revela uma visão de país em que a competitividade depende da compressão da vida do trabalhador.

Produtividade não nasce da exaustão

O jornal afirma que seria “ingênuo” acreditar que trabalhadores mais descansados possam ser mais produtivos. A tese, além de cruel, é limitada. Produtividade não depende apenas de horas trabalhadas, mas de investimento, tecnologia, qualificação, organização produtiva e condições dignas de trabalho.

O Brasil não será mais produtivo mantendo trabalhadores presos a jornadas longas e desgastantes. Ao contrário: uma economia moderna exige trabalhadores com tempo para estudar, cuidar da saúde, consumir cultura, conviver com a família e se qualificar.

A defesa da escala 6x1, portanto, não é defesa da produtividade. É defesa de um modelo atrasado, baseado em baixos salários, alta exploração e pouca inovação.

A história se repete

O debate sobre o décimo terceiro salário mostrou como direitos hoje considerados básicos foram tratados, no passado, como ameaça à economia. Em 1962, O Globo registrou a reação contrária de setores empresariais à criação do benefício, que depois se consolidou como um dos principais direitos dos trabalhadores formais brasileiros.

O mesmo ocorreu com políticas de inclusão. As cotas raciais, alvo de forte resistência de setores conservadores, transformaram o perfil das universidades brasileiras e ampliaram o acesso de jovens negros e pobres ao ensino superior. Estudos e análises recentes apontam efeitos relevantes da política para a diversidade acadêmica e social.

Agora, diante do fim da escala 6x1, o roteiro se repete: primeiro vem o alarmismo; depois, a tentativa de transformar uma reivindicação social legítima em “populismo”.

Uma escolha de país

O fim da escala 6x1 não deve ser tratado como aventura eleitoral, mas como parte de um debate civilizatório. A pergunta central é simples: o Brasil quer seguir preso a um modelo de exploração intensa da força de trabalho ou construir uma economia mais moderna, produtiva e humana?

Ao atacar a redução da jornada, O Globo escolhe novamente o lado patronal. A história mostra que, quase sempre, os direitos trabalhistas avançaram apesar da resistência das elites econômicas e midiáticas.

A escala 6x1 é hoje um dos símbolos mais evidentes da precarização da vida no Brasil. Defender seu fim é defender tempo, saúde, dignidade e cidadania para milhões de trabalhadores.