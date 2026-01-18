"A Otan está morta", diz líder da esquerda francesa

247 - A ofensiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em direção à Groenlândia desencadeou forte reação política na Europa. Em publicação nas redes sociais, o líder da esquerda francesa Jean-Luc Mélenchon criticou duramente a postura de Washington e defendeu uma resposta coordenada do continente diante do que classificou como uma escalada de submissão europeia aos interesses estadunidenses.

A manifestação de Mélenchon ocorreu após Trump voltar a defender a anexação da Groenlândia e ameaçar impor sanções comerciais a países europeus que se posicionarem contra o plano. “Desta vez, Trump anuncia a anexação da Groenlândia e ataca os europeus recalcitrantes. A França deve, portanto, formar uma frente europeia contra a vassalagem. É hora de uma grande reavaliação das certezas do passado. A Otan está morta”, postou Mélenchon no X, antigo Twitter.

Mélenchon critica ofensiva dos Estados Unidos

O líder francês interpretou as ameaças como um marco de ruptura nas relações transatlânticas e defendeu uma revisão profunda da política externa europeia. A declaração ocorre em um contexto de crescente tensão entre os Estados Unidos e seus aliados históricos, especialmente no campo econômico e militar.

Trump ameaça impor tarifas contra países europeus

No sábado (17), Donald Trump afirmou que pretende aplicar tarifas de 10% sobre produtos de diversos países europeus caso eles se oponham publicamente ao plano dos Estados Unidos de comprar a Groenlândia. Em publicação na rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos escreveu que, a partir de 1º de fevereiro de 2026, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia estarão sujeitos à medida.

Segundo Trump, a tarifa subiria para 25% em 1º de junho de 2026 e permaneceria em vigor “até que seja alcançado um acordo para a compra completa e total da Groenlândia”. O presidente também afirmou que os Estados Unidos tentam adquirir o território há mais de 150 anos, justificando a iniciativa por razões estratégicas e militares.

Groenlândia no centro da disputa estratégica

Trump relacionou o interesse renovado na Groenlândia ao desenvolvimento do chamado Domo Dourado, um sistema antimísseis em elaboração pelos Estados Unidos. Avaliado em cerca de US$ 175 bilhões, o projeto, segundo o presidente, deve ser concluído até o fim de seu mandato, em 2029.

Com cerca de 56 mil habitantes, a Groenlândia possui vastas reservas minerais, além de petróleo e gás natural. Localizado entre os Estados Unidos e a Rússia, o território abriga recursos estratégicos como ouro e urânio, utilizados tanto na produção de energia nuclear quanto em armamentos.

Ex-colônia da Dinamarca, a Groenlândia integra oficialmente o Reino da Dinamarca desde 1953 e está submetida à Constituição dinamarquesa. Apesar disso, comunidades indígenas e setores do governo local resistem à exploração de petróleo e gás, principalmente por preocupações ambientais, em meio ao crescente interesse geopolítico internacional pela região.