Agência da ONU alerta para possível "grave acidente radiológico" no Irã

247 - A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) alertou nesta segunda-feira (6) que a continuidade de ações militares nas proximidades da usina nuclear de Bushehr, no Irã, pode provocar um “grave acidente radiológico”, com consequências potencialmente além das fronteiras iranianas.

De acordo com a AIEA, um projétil atingiu no domingo (5) uma área próxima à instalação, conhecida como BNPP, marcando o quarto episódio de ataque nas imediações da usina desde o início do conflito, conforme relatado pela agência estatal iraniana Tasnim.

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, destacou a gravidade da situação ao afirmar que “a continuidade da atividade militar perto da BNPP — uma usina em operação com grandes quantidades de combustível nuclear — pode causar um grave acidente radiológico com consequências prejudiciais para as pessoas e o meio ambiente no Irã e além”.

A agência também informou que, com base em análises independentes, foi possível confirmar que ataques recentes ocorreram nas proximidades da usina, incluindo um impacto a apenas 75 metros do perímetro da instalação. Apesar da proximidade, a AIEA ressaltou que a usina nuclear em si não sofreu danos diretos até o momento.