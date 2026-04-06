UE alerta EUA após ameaças a instalações de energia do Irã

247 - A União Europeia reagiu às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre possíveis ataques a instalações energéticas do Irã e advertiu que esse tipo de ação seria ilegal, em meio à crescente tensão no Estreito de Ormuz.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que “o ataque a infraestruturas civis, nomeadamente instalações de energia, é ilegal e inaceitável”, sem mencionar diretamente Trump, mas em referência ao contexto recente envolvendo o Irã.

A Casa Branca declarou que qualquer ação militar dos Estados Unidos seguiria os parâmetros da legalidade internacional. Ainda assim, especialistas em direito ouvidos pela CNN avaliam que ataques contra estruturas civis, como usinas de energia, poderiam ser classificados como crimes de guerra.

Em publicação na rede social X, Costa ressaltou os impactos de uma eventual escalada militar sobre a população. “A população civil iraniana é a principal vítima do regime iraniano. Também seria a principal vítima de uma ampliação da campanha militar”, escreveu.

A tensão aumentou após Trump sugerir, em uma postagem no domingo (5), possíveis ataques à infraestrutura crítica iraniana. “Terça-feira será o dia das usinas de energia e das pontes, tudo junto em um só, no Irã”, afirmou, ao mesmo tempo em que pressionou Teerã a reabrir o Estreito de Ormuz.

O líder europeu também criticou ações atribuídas ao Irã na região e pediu mudanças de postura. Segundo Costa, a União Europeia defende que o país “ponha fim aos seus ataques contra países da região e permita o restabelecimento da plena liberdade de navegação no Estreito de Ormuz”.

Para a União Europeia, a escalada do conflito não contribui para a resolução da crise. A avaliação é de que o aumento das tensões militares não levará a um cessar-fogo nem à paz, ampliando os riscos para civis e para a estabilidade internacional.