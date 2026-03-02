Após Irã disparar mísseis, incêndio atinge embaixada dos EUA em Riad

247 - Chamas foram vistas na embaixada dos Estados Unidos em Riad, capital da Arábia Saudita, na noite de terça-feira (3), já madrugada de segunda-feira em Brasília. O incidente ocorreu na zona diplomática da cidade, área que concentra diversas representações estrangeiras.

Segundo o G1, as informações foram confirmadas pelas agências internacionais Reuters e AFP. “Um incêndio foi deflagrado na embaixada dos EUA na capital saudita, Riad, após uma explosão, disseram duas fontes à Reuters”.

Explosões e chamas na zona diplomática

Além do fogo, explosões foram ouvidas na região. A área atingida fica na zona oeste de Riad, onde estão localizadas várias embaixadas e instalações diplomáticas. A AFP informou ter confirmado os relatos com quatro testemunhas que estavam nas proximidades. A agência destacou que a fumaça podia ser vista acima do bairro após as detonações.

Relatos de testemunhas

Um morador relatou à AFP: “Ouvi duas explosões seguidas de fumaça subindo sobre o bairro”. O depoimento reforça a sequência de eventos descrita pelas agências internacionais. Até a última atualização da reportagem, não havia detalhes oficiais adicionais sobre as causas das explosões ou a extensão dos danos.

Contexto de tensão regional

O episódio ocorre em meio à intensificação das tensões no Oriente Médio. Segundo o noticiário internacional, o Irã vinha ampliando sua campanha contra países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, com ondas de ataques com mísseis e drones, em resposta a ataques aéreos conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel.

Nos últimos dias, drones do tipo Shahed foram lançados por Teerã contra alvos em países como Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Parte desses ataques teria sido direcionada a bases militares americanas instaladas na região.Até o momento, não há informações oficiais sobre vítimas ou sobre a extensão dos danos na embaixada. As circunstâncias das explosões e do incêndio ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais.