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      Câmara dos Deputados dos EUA apoia resolução que restringe poderes de guerra de Trump contra Irã

      Resolução liderada pelos democratas visa interromper a guerra contra o Irã até que as hostilidades sejam autorizadas pelo Congresso

      Donald Trump (Foto: Reuters)
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      Reuters - A Câmara dos Deputados dos EUA apoiou nesta quarta-feira uma resolução liderada pelos democratas com o objetivo de interromper a guerra contra o Irã até que as hostilidades sejam autorizadas pelo Congresso, refletindo a crescente preocupação do Congresso com a guerra, mesmo entre os republicanos do presidente Donald Trump.

      O placar da votação foi de 215 a 208, já que quatro republicanos votaram com os democratas a favor da resolução de poderes de guerra.

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