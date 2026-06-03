Câmara dos Deputados dos EUA apoia resolução que restringe poderes de guerra de Trump contra Irã

Reuters - A Câmara dos Deputados dos EUA apoiou nesta quarta-feira uma resolução liderada pelos democratas com o objetivo de interromper a guerra contra o Irã até que as hostilidades sejam autorizadas pelo Congresso, refletindo a crescente preocupação do Congresso com a guerra, mesmo entre os republicanos do presidente Donald Trump.

O placar da votação foi de 215 a 208, já que quatro republicanos votaram com os democratas a favor da resolução de poderes de guerra.