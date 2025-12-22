Chancelaria do Irã diz que EUA e Europa ameaçam a paz global com ações no Caribe

247 - O governo do Irã elevou o tom contra as ações dos Estados Unidos no Mar do Caribe, classificando a apreensão de petroleiros venezuelanos como uma ameaça direta à paz e à estabilidade internacionais. Segundo Teerã, as operações conduzidas por Washington colocam em risco não apenas interesses iranianos, mas também princípios fundamentais do direito internacional e da soberania dos Estados.

A denúncia foi feita pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, durante sua coletiva de imprensa semanal, conforme noticiado pela rede Hispantv.

Ao comentar as apreensões realizadas pelos Estados Unidos, Baqai afirmou: “Esta é uma séria ameaça à paz e à estabilidade internacionais. Qualquer país que se considere responsável deve posicionar-se contra esta ação dos Estados Unidos”.

O representante iraniano destacou que as medidas adotadas por Washington no Caribe teriam como objetivo promover uma mudança de regime na Venezuela, o que, segundo ele, viola normas internacionais. Para Baqai, essas ações “contradizem todos os princípios e normas do direito internacional e devem ser condenadas por todos os Estados”, reforçando a necessidade de uma resposta coletiva da comunidade internacional.

O Irã também direcionou críticas à postura da Europa diante das iniciativas norte-americanas. Ao abordar a responsabilidade dos países europeus, Baqai lembrou que “todos os Estados são membros das Nações Unidas e que, de acordo com a Carta da ONU, abster-se de ameaçar a soberania dos países é um princípio fundamental”. Ele alertou ainda que a omissão diante dessas práticas pode gerar impactos mais amplos na segurança global.

Segundo o porta-voz, “qualquer indiferença a esta violação da lei terá consequências para a paz e a segurança internacionais, especialmente no caso dos países europeus que afirmam levar o Estado de Direito a sério”. Baqai acrescentou que, nos últimos anos, essa postura europeia tem sido colocada em xeque, citando casos relacionados ao programa nuclear iraniano e à reação do continente frente à agressão de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã.

As declarações ocorrem em meio à intensificação das ações dos Estados Unidos no Caribe.