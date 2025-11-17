China busca mais cooperação com Rússia em energia e agricultura

PEQUIM (Reuters) - A China está pronta para aprofundar a cooperação com a Rússia em energia, agricultura e outros investimentos, disse o primeiro-ministro Li Qiang durante uma reunião com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, em Moscou nesta segunda-feira.

Li disse a Mishustin que a China está disposta a receber mais produtos agrícolas e alimentícios da Rússia, de acordo com a agência oficial de notícias Xinhua.

A China também espera que a Rússia ofereça mais conveniência para que as empresas chinesas invistam e operem no país, disse a Xinhua em sua reportagem, citando Li.