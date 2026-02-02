Bill e Hillary Clinton concordam em depor em investigação sobre Epstein, afirma assessor

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, ambos do Partido Democrata, concordaram em prestar depoimento ao Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes no âmbito da investigação sobre o caso Jeffrey Epstein. O financista foi detido em 2019, sob acusações de ter cometido pelo menos 250 abusos contra meninas menores de idade. Cerca de um mês depois da prisão, ele foi encontrado morto em sua cela, em um episódio oficialmente classificado como suicídio. As informações são da agência Reuters.

A confirmação da presença do casal de políticos estadunidenses foi feita por Angel Urena, vice-chefe de gabinete de Bill Clinton, em uma publicação na rede social X. De acordo com ele, ambos aceitaram comparecer ao colegiado responsável pela apuração conduzida pela Câmara.

Assessor critica postura de investigadores em publicação

Na mensagem, Urena afirmou que os dois mantiveram diálogo com os investigadores. "Eles negociaram de boa-fé. Vocês não", escreveu. Em seguida, acrescentou: "Eles disseram sob juramento o que sabem, mas vocês não se importam. Ainda assim, o ex-presidente e a ex-secretária de Estado estarão lá. Eles esperam estabelecer um precedente que valha para todos".

O Comitê de Supervisão da Câmara investiga possíveis falhas institucionais e responsabilidades relacionadas ao caso Epstein, que envolveu acusações de tráfico sexual e abuso de menores e ganhou repercussão internacional nos últimos anos. A publicação de Urena não informou a data prevista para os depoimentos nem detalhou os termos da oitiva, limitando-se a confirmar a disposição de Bill Clinton e Hillary Clinton em colaborar com a investigação parlamentar.