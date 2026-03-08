Em meio à guerra com Estados Unidos e Israel, Irã exalta parceria militar com a Rússia

247 - A cooperação militar entre Irã e Rússia faz parte de uma relação estratégica consolidada entre os dois países e continuará no futuro, afirmou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, ao comentar os vínculos entre Teerã e Moscou. A declaração foi dada durante entrevista à NBC, na qual o chanceler iraniano ressaltou que o relacionamento militar bilateral não é recente.

Segundo Araghchi, os dois países mantêm uma parceria estratégica de longa data, com cooperação em diferentes áreas, incluindo o setor de defesa. O ministro destacou que essa relação tem caráter duradouro e se desenvolveu ao longo dos anos. “Temos uma parceria estratégica com a Rússia”, afirmou. “A cooperação militar entre o Irã e a Rússia não é novidade. Não é segredo. Ela existiu no passado, continua existindo e persistirá no futuro".

Durante a entrevista, o chanceler também foi questionado sobre a possibilidade de a Rússia estar auxiliando o Irã na identificação de alvos militares dos Estados Unidos. Araghchi respondeu que não possui informações específicas sobre detalhes operacionais ou militares desse tipo, mas reiterou a solidez das relações entre os dois países. “Pelo que sei, temos uma ótima parceria com a Rússia. Eles nos ajudam em muitas frentes diferentes, mas não tenho informações detalhadas".