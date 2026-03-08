Irã se diz preparado para guerra "em grande escala e prolongada"

247 - O Irã direciona cerca de 60% de sua capacidade ofensiva contra bases militares e interesses estratégicos dos Estados Unidos em países árabes, enquanto 40% dos ataques são voltados a alvos de Israel, afirmou o porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), Ali Mohammad Naeini. A declaração foi feita em pronunciamento televisionado, no qual o militar detalhou a estratégia militar adotada por Teerã no atual cenário de confronto regional.

Segundo Naeini, os Estados Unidos são considerados o principal adversário do Irã no conflito. “Cerca de 60% da nossa capacidade ofensiva — nosso fogo de mísseis e operações com drones — é direcionada às bases e aos interesses estratégicos dos Estados Unidos na região, e 40% é direcionada aos alvos do regime israelense”, afirmou.

O porta-voz reforçou que Washington ocupa posição central na estratégia militar iraniana. “Consideramos os americanos o principal inimigo nesta guerra e, por essa razão, eles têm prioridade para punição. Os americanos estabeleceram bases militares nesta região há setenta anos”, declarou.

Durante o pronunciamento, Naeini também afirmou que as forças iranianas têm neutralizado ataques aéreos direcionados ao país. Segundo ele, 80 drones foram abatidos pelas defesas do Irã, entre eles “três gigantescos e altamente avançados drones americanos MQ-9” e outros 74 drones israelenses.

O militar destacou ainda que o aparato militar iraniano estaria preparado para um conflito de grande escala e de longa duração. “Nosso arsenal de mísseis pesados, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, diversos drones e embarcações de ataque está totalmente equipado para uma guerra em grande escala e prolongada, e não há motivo para preocupação”, afirmou.

Naeini acrescentou que Teerã considera as bases militares dos Estados Unidos instaladas no Oriente Médio como alvos legítimos em caso de escalada militar.

No contexto regional, os Emirados Árabes Unidos têm sido um dos países mais afetados pelo impacto dos projéteis disparados durante o conflito. O Ministério da Defesa do país informou ter detectado mais de 230 mísseis balísticos e mais de 1.400 drones desde o início das hostilidades.

O cenário evidencia a ampliação das tensões no Oriente Médio, com ataques e contra-ataques envolvendo diferentes atores regionais e internacionais, além da crescente militarização do conflito.