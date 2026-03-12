Em meio à guerra com Irã, EUA liberam venda de petróleo da Rússia

Reuters - Os Estados Unidos emitiram nesta quinta-feira uma nova licença geral relacionada à Rússia que permite a venda de petróleo bruto e produtos petrolíferos russos carregados em navios até 11 de abril, de acordo com o site do Departamento do Tesouro.

A licença, que abrange petróleo e produtos petrolíferos carregados em navios a partir de 12 de março, foi emitida um dia após o Departamento de Energia dos EUA anunciar que os EUA liberariam 172 milhões de barris de petróleo da reserva estratégica de petróleo em um esforço para conter a disparada dos preços após a guerra no Irã.

Essa liberação integra um compromisso mais amplo da Agência Internacional de Energia, composta por 32 países, de liberar 400 milhões de barris de petróleo.