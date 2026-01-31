Em meio a tensões com os EUA, Irã prepara exercício militar com Rússia e China

247 - Irã, Rússia e China preparam-se para realizar, em fevereiro, um novo exercício naval conjunto no norte do oceano Índico, ampliando a cooperação militar entre as três potências em uma região estratégica para o comércio internacional. A operação envolverá unidades da Marinha da República Islâmica do Irã, da Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), além de forças navais chinesas e russas, consolidando uma articulação que vem sendo construída ao longo dos últimos anos, relata a agência iraniana Tasnim News.

Batizada de Security Belt, a manobra chega à sua oitava edição desde que foi lançada em 2019 por iniciativa da Marinha iraniana. Desde então, o exercício já foi realizado sete vezes, com foco declarado no fortalecimento da segurança das rotas marítimas globais, especialmente em áreas consideradas sensíveis para o fluxo de mercadorias e energia.

Ao longo das edições anteriores, as forças navais dos três países desenvolveram operações conjuntas voltadas ao combate à pirataria, ao enfrentamento do terrorismo marítimo e à coordenação de missões de busca e resgate no mar. A cooperação operacional tem sido apresentada como um instrumento para ampliar a estabilidade regional e garantir a segurança da navegação internacional.

Especialistas em defesa e relações internacionais observam que os exercícios também expressam o aprofundamento da parceria estratégica entre Irã, Rússia e China. Nesse contexto, as manobras são interpretadas como parte de um movimento mais amplo de coordenação entre as três potências, em meio a disputas geopolíticas globais e ao esforço de reequilibrar a correlação de forças no sistema internacional, historicamente liderado por países ocidentais.