Em reunião com emissários de Trump, Putin pode anunciar hoje decisão sobre conselho de paz

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que terá nesta quinta-feira (22), uma reunião em Moscou com representantes do governo dos Estados Unidos. O encontro envolverá o enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, além do empresário Jared Kushner, e faz parte de uma nova rodada de contatos diplomáticos entre os dois países.

A informação foi divulgada pela agência russa TASS, após Putin tratar do tema durante uma reunião com os membros permanentes do Conselho de Segurança da Rússia. Segundo o presidente russo, o diálogo com os emissários norte-americanos ocorrerá depois de suas conversas com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

De acordo com Putin, Witkoff e Kushner “virão a Moscou para dar continuidade ao diálogo sobre a solução para a questão ucraniana”. O líder russo afirmou ainda que pretende discutir os detalhes da participação da Rússia no Conselho de Paz, iniciativa para a qual foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro desta quinta-feira marcará a sétima reunião presencial entre o presidente russo e o político norte-americano, reforçando a intensidade dos contatos diretos entre Moscou e Washington em meio às negociações sobre temas internacionais sensíveis.

Steve Witkoff já havia informado anteriormente que viajaria para Moscou nesta quinta-feira, com chegada prevista para o fim da noite. Segundo o próprio enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Jared Kushner, que participou de conversas anteriores com Putin, o acompanhará na viagem à capital russa.

Antes da chegada à Rússia, Witkoff e Kushner se reuniram, no dia 20 de janeiro, com Kirill Dmitriev, representante especial do presidente russo e diretor executivo do Fundo Russo de Investimento Direto. O encontro ocorreu na sede norte-americana em Davos, à margem do Fórum Econômico Mundial.

As autoridades dos dois países mantiveram conversas a portas fechadas por mais de duas horas. Após a reunião, Witkoff descreveu o diálogo como “muito positivo”, sinalizando um ambiente favorável à continuidade das negociações entre Rússia e Estados Unidos sobre a Ucrânia e outros temas da agenda internacional.