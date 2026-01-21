Rússia estuda proposta para Conselho da Paz, afirma Putin

DAVOS, Suíça, 21 Jan (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, havia aceitado seu convite para participar da iniciativa do Conselho da Paz de Trump, que visa resolver conflitos globais, uma declaração que Putin rapidamente rebateu, dizendo que o convite estava apenas sendo considerado.

"Ele (Putin) foi convidado. Ele aceitou", disse Trump aos repórteres no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, depois de se reunir com o chefe da Otan, Mark Rutte.

Logo após os comentários de Trump, Putin disse ao Conselho de Segurança russo que o Ministério das Relações Exteriores ainda estava estudando a proposta e que responderia no devido tempo.

(Reportagem de Dmitry Zhdannikov, Jeffrey Dastin e Ronald Popeski)