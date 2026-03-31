Embaixador russo afirma que líder supremo está no Irã e evita aparições públicas

247 - O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, permanece no país persa e tem evitado aparições públicas desde que assumiu o cargo, segundo afirmou o embaixador da Rússia em Teerã, Alexey Dedov. A declaração foi dada em meio a questionamentos sobre o paradeiro do dirigente após as agressões de Estados Unidos e Israel. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com o diplomata, a ausência do líder se deve a razões de segurança. “Como a liderança iraniana tem declarado repetidamente, o novo líder está no Irã, mas, por razões óbvias, está evitando aparições públicas”, afirmou Dedov, ao comentar rumores de que ele poderia ter sido levado à Rússia.

O Kremlin havia evitado se pronunciar anteriormente sobre a localização de Mojtaba Khamenei. Mais de três semanas após sua nomeação, o líder ainda não foi visto nem ouvido em público.

Uma fonte ouvida pela CNN, no início do mês, relatou que o líder supremo teria ficado ferido no ataque que assassinou seu pai, Ali Khamenei, e altos comandantes militares iranianos. Segundo o relato, ele sofreu uma fratura no pé, uma contusão no olho esquerdo e cortes leves no rosto. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou anteriormente que Mojtaba Khamenei “provavelmente estava desfigurado”, sem apresentar provas.