EUA retiram funcionários da embaixada em Beirute em meio à tensão com Irã

247 - Os Estados Unidos determinaram a retirada de funcionários não essenciais e de familiares da embaixada do país em Beirute, capital do Líbano, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. A decisão ocorre após ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de atacar o Irã caso não haja acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Segundo a AFP, cerca de 40 funcionários deixaram a capital libanesa nesta segunda-feira (23), embarcando pelo aeroporto internacional de Beirute. A representação diplomática continuará operando, porém com equipe reduzida ao pessoal considerado essencial.

Retirada atinge funcionários não essenciais

A ordem abrange trabalhadores que não desempenham funções essenciais e seus familiares. Um alto funcionário do Departamento de Estado, sob condição de anonimato, explicou que a decisão tem caráter preventivo. “Esta é uma medida temporária destinada a garantir a segurança de nosso pessoal, mantendo nossa capacidade de operar e auxiliar cidadãos americanos”, afirmou.

“Avaliamos continuamente o ambiente de segurança e, com base na última revisão, consideramos prudente restringir nossa presença ao pessoal essencial”, acrescentou. De acordo com uma fonte de segurança libanesa ouvida pela AFP, os cerca de 40 funcionários deixaram o país no mesmo dia do anúncio da medida.

Escalada de tensão com o Irã

A retirada ocorre em um contexto de agravamento das tensões entre Washington e Teerã. O Irã mantém laços estreitos com o Hezbollah, grupo libanês que convocou a “resistência” no sábado (21), após a morte de oito integrantes em um ataque israelense no leste do Líbano.

O presidente Donald Trump, determinou ainda o reforço significativo das forças estadunidenses no Oriente Médio e tem reiterado a possibilidade de ação militar contra o Irã, caso não haja entendimento sobre o programa nuclear iraniano.

Embaixada segue em funcionamento

Apesar da retirada parcial, a embaixada dos Estados Unidos em Beirute permanecerá aberta. A medida, segundo o Departamento de Estado, busca preservar a segurança do corpo diplomático diante do cenário de instabilidade regional, mantendo apenas o contingente considerado essencial para o funcionamento da missão.