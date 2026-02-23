Índia orienta cidadãos a deixar o Irã após escalada de tensão

247 - A Embaixada da Índia em Teerã orientou, nesta segunda-feira (23), que cidadãos indianos residentes no Irã deixem o país “por todos os meios de transporte disponíveis, incluindo voos comerciais”, diante do agravamento do cenário político e de segurança na região. A recomendação foi divulgada em comunicado oficial e ocorre em meio à crescente tensão entre Teerã e Washington, segundo informações da RT Brasil.

No documento, a missão diplomática enfatiza que a medida integra uma série de alertas emitidos anteriormente e reforça a necessidade de cautela por parte da comunidade indiana no território iraniano. “Todos os cidadãos indianos e pessoas de origem indiana devem exercer a devida cautela, evitar áreas de protestos ou manifestações, manter contato com a Embaixada da Índia no Irã e acompanhar a mídia local para se manterem informados sobre quaisquer desenvolvimentos”, diz o comunicado.

A orientação sucede avisos anteriores publicados em 5 e 14 de janeiro, motivados pela “evolução da situação no Irã”. A referência é à escalada do conflito com os Estados Unidos e à possibilidade de um confronto mais amplo no Oriente Médio, o que tem ampliado a preocupação de governos com a segurança de seus nacionais na região.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou a pressão diplomática sobre Teerã na quinta-feira (19), ao estabelecer um prazo de 10 a 15 dias para que o governo iraniano avance em um acordo. O ultimato contribuiu para o aumento da instabilidade política e reforçou o alerta preventivo das autoridades indianas.

A recomendação da embaixada orienta ainda que os cidadãos mantenham contato permanente com a representação diplomática e acompanhem as notícias locais, de modo a avaliar eventuais desdobramentos que possam afetar sua segurança.