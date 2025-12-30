TV 247 logo
      Irã adverte EUA após novas ameaças de Trump sobre programa nuclear

      Falas do presidente dos Estados Unidos elevam tensão no Oriente Médio

      Irã adverte EUA após novas ameaças de Trump sobre programa nuclear (Foto: REUTERS/Khaled al-Hariri)

      247 - O governo do Irã reagiu com firmeza às recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que qualquer agressão militar contra o país será respondida de forma imediata e contundente. As declarações reforçam o clima de tensão crescente entre Teerã e Washington, especialmente em torno do programa nuclear iraniano. As informações são da Sputnik Brasil

      Reação de Teerã às ameaças dos Estados Unidos

      Ali Shamkhani, conselheiro do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que o país possui plena autonomia militar e não depende de autorizações externas para se defender. Em publicação na rede social X, ele declarou que "as capacidades de mísseis e defesas do Irã não são limitadas ou dependentes de permissões. Qualquer agressão terá uma resposta imediata e dura que vai além da imaginação de seus organizadores".

      A fala foi interpretada como uma resposta direta às advertências feitas por Donald Trump sobre possíveis consequências caso o Irã retome de forma confirmada seu programa nuclear.

      Declarações de Trump sobre o programa nuclear

      Na véspera, Trump afirmou que Teerã poderá enfrentar sanções e medidas ainda mais severas se avançar no desenvolvimento nuclear. No entanto, ressaltou que, até o momento, não há confirmação oficial sobre essa retomada.

      Durante uma coletiva de imprensa após reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realizada em sua residência em Mar-a-Lago, Trump afirmou:  "eu admito que o Irã está se comportando mal [na questão do programa nuclear]. Ainda não foi confirmado, mas se for, eles sabem as consequências. As consequências serão muito sérias, talvez ainda mais graves do que da última vez".

