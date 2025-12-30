Irã adverte EUA após novas ameaças de Trump sobre programa nuclear

247 - O governo do Irã reagiu com firmeza às recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que qualquer agressão militar contra o país será respondida de forma imediata e contundente. As declarações reforçam o clima de tensão crescente entre Teerã e Washington, especialmente em torno do programa nuclear iraniano. As informações são da Sputnik Brasil.

Reação de Teerã às ameaças dos Estados Unidos

Ali Shamkhani, conselheiro do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que o país possui plena autonomia militar e não depende de autorizações externas para se defender. Em publicação na rede social X, ele declarou que "as capacidades de mísseis e defesas do Irã não são limitadas ou dependentes de permissões. Qualquer agressão terá uma resposta imediata e dura que vai além da imaginação de seus organizadores".

A fala foi interpretada como uma resposta direta às advertências feitas por Donald Trump sobre possíveis consequências caso o Irã retome de forma confirmada seu programa nuclear.

Declarações de Trump sobre o programa nuclear

Na véspera, Trump afirmou que Teerã poderá enfrentar sanções e medidas ainda mais severas se avançar no desenvolvimento nuclear. No entanto, ressaltou que, até o momento, não há confirmação oficial sobre essa retomada.

Durante uma coletiva de imprensa após reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realizada em sua residência em Mar-a-Lago, Trump afirmou: "eu admito que o Irã está se comportando mal [na questão do programa nuclear]. Ainda não foi confirmado, mas se for, eles sabem as consequências. As consequências serão muito sérias, talvez ainda mais graves do que da última vez".