Irã afirma ter atacado instalações petroquímicas no Golfo Pérsico

247 - O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irã afirmou ter realizado ataques contra instalações de combustível e petroquímicas em países do Golfo Pérsico, incluindo Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, em meio à escalada de tensões regionais. Segundo a mídia estatal iraniana, a ofensiva foi apresentada como resposta a ataques anteriores contra infraestrutura iraniana, incluindo um complexo petroquímico em Mahshahr e uma ponte próxima a Teerã, cuja autoria foi reivindicada por Israel.

De acordo com a emissora estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), o IRGC classificou a operação como a “primeira fase” de sua resposta militar, realizada na manhã desta sexta-feira. O grupo também assumiu responsabilidade por ações contra instalações de gás e petroquímicas ligadas a interesses norte-americanos nos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait.

Ainda segundo o IRGC, houve um aviso de que novos ataques poderão ser ampliados caso infraestruturas civis iranianas voltem a ser atingidas. O grupo também declarou ter atacado uma refinaria de petróleo em Haifa, no norte de Israel. As alegações, no entanto, não puderam ser verificadas de forma independente.

Nos Emirados Árabes Unidos, autoridades de Abu Dhabi informaram que destroços provenientes de interceptações aéreas caíram sobre uma planta petroquímica, provocando três incêndios no local. Apesar dos danos registrados na instalação, não houve relato de feridos, conforme comunicado do escritório de mídia da capital.