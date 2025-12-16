Irã cobra reação internacional contra ofensiva israelense em Gaza

247 - O governo do Irã voltou a defender uma resposta internacional enérgica diante da ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza, classificada por Teerã como uma ameaça contínua à população palestina.

A posição foi apresentada no contexto do agravamento da crise humanitária no território, com apelos para que a comunidade internacional atue de forma mais efetiva para interromper o que o país descreve como genocídio contra os palestinos.

Segundo a emissora Hispan TV, as autoridades iranianas alertam que a permanência das ações militares israelenses em Gaza representa um risco não apenas para os civis palestinos, mas também para a estabilidade regional. Ainda de acordo com a Hispan TV, o Irã sustenta que medidas políticas e diplomáticas mais duras são necessárias para conter o que chama de ameaças do regime israelense.

A manifestação iraniana ocorre em meio a um cenário de crescente pressão internacional por um cessar-fogo e por soluções que garantam a proteção da população civil em Gaza. Teerã tem reiterado que a inação global diante da situação contribui para a continuidade da violência e para o aprofundamento da crise humanitária no enclave palestino.

No campo diplomático, a Rússia expressou apoio à posição do Irã, reforçando a convergência entre Moscou e Teerã em relação ao conflito. O respaldo russo indica um alinhamento crítico às operações israelenses e amplia o debate no âmbito internacional sobre possíveis iniciativas para enfrentar a situação em Gaza.