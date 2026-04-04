Irã libera tráfego de navios do Iraque no Estreito de Ormuz

247 - O Irã anunciou neste sábado (4) que navios do Iraque poderão atravessar o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, que vinha sendo fortemente restringida desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro. A medida cria uma exceção em meio ao bloqueio imposto por Teerã na região.

Segundo a AFP, a autorização foi confirmada pelo porta-voz do comando das Forças Armadas iranianas, Ebrahim Zolfaghari. Ele destacou que a liberação não se estende a outros países. “Anunciamos que o Iraque, nosso país irmão, não está sujeito às restrições que impusemos no Estreito de Ormuz e que tais restrições se aplicam apenas aos países inimigos”, disse Zolfaghari à televisão estatal iraniana, de acordo com a reportagem.

Exceção em rota estratégica global

O Estreito de Ormuz é um dos principais corredores de transporte de petróleo do planeta, responsável por uma parcela significativa do fluxo global de energia. As restrições impostas pelo Irã desde o agravamento do conflito regional elevaram preocupações sobre impactos no comércio internacional e no abastecimento energético.