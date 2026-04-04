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      Irã libera tráfego de navios do Iraque no Estreito de Ormuz

      Decisão do Irã permite trânsito iraquiano em rota estratégica após restrições por guerra no Oriente Médio

      Navios cargueiros no Golfo, próximos ao Estreito de Ormuz, vistos do norte de Ras al-Khaimah, perto da fronteira com a governadoria de Musandam, em Omã, em meio ao conflito dos EUA e Israel com o Irã, nos Emirados Árabes Unidos (Foto: Stringer/Reuters)

      247 - O Irã anunciou neste sábado (4) que navios do Iraque poderão atravessar o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, que vinha sendo fortemente restringida desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro. A medida cria uma exceção em meio ao bloqueio imposto por Teerã na região.

      Segundo a AFP, a autorização foi confirmada pelo porta-voz do comando das Forças Armadas iranianas, Ebrahim Zolfaghari. Ele destacou que a liberação não se estende a outros países. “Anunciamos que o Iraque, nosso país irmão, não está sujeito às restrições que impusemos no Estreito de Ormuz e que tais restrições se aplicam apenas aos países inimigos”, disse Zolfaghari à televisão estatal iraniana, de acordo com a reportagem.

      Exceção em rota estratégica global

      O Estreito de Ormuz é um dos principais corredores de transporte de petróleo do planeta, responsável por uma parcela significativa do fluxo global de energia. As restrições impostas pelo Irã desde o agravamento do conflito regional elevaram preocupações sobre impactos no comércio internacional e no abastecimento energético.

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