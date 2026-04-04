Preço da gasolina dispara nos EUA e atinge o 2º maior nível da história em meio à guerra com Irã

247 - O preço da gasolina nos Estados Unidos voltou a subir com força em meio à guerra no Oriente Médio, refletindo impactos diretos no mercado global de petróleo. O valor médio do combustível ultrapassou US$ 4,104 por galão, alcançando o segundo maior patamar da história e ampliando a pressão sobre consumidores e a economia.

Segundo a Sputnik Brasil, dados da Associação Americana de Automóveis (AAA) apontam que o preço médio avançou mais 2 centavos em apenas um dia. O diesel também registrou alta expressiva, chegando a US$ 5,58 por galão, enquanto a Califórnia lidera os valores mais elevados, com média de US$ 5,90.

Alta generalizada nos Estados Unidos

A elevação dos preços já atinge boa parte do território estadunidense. Cerca de 20 estados registram valores acima de US$ 4 por galão, um nível que anteriormente só havia sido observado em todo o país em maio de 2022. Naquele período, os preços continuaram em escalada até atingir o recorde histórico, quando o valor médio da gasolina ultrapassou US$ 5 em junho do mesmo ano. O cenário atual reacende preocupações com inflação e custo de vida.

Conflito no Oriente Médio pressiona mercado

A nova alta ocorre em meio ao agravamento das tensões geopolíticas. Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel iniciaram ataques contra alvos no território iraniano. O Irã respondeu com bombardeios contra áreas israelenses e instalações militares norte-americanas, intensificando o conflito. Esse cenário tem provocado instabilidade no mercado energético global, afetando diretamente a oferta de petróleo.

Estreito de Ormuz agrava crise energética

Um dos principais fatores para a escalada dos preços é a interrupção quase total do transporte marítimo pelo estreito de Ormuz, uma das rotas mais estratégicas do mundo. A região é responsável por cerca de 20% do fornecimento global de petróleo, derivados e gás natural liquefeito. A limitação no fluxo de cargas impacta a oferta global e contribui para a elevação dos preços dos combustíveis em diversos países.