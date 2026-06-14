Irã questiona compromisso dos EUA com iniciativas de paz enquanto Israel ataca o Líbano

Reuters - O principal negociador do Irã questionou o compromisso dos Estados Unidos com os esforços de paz após Israel realizar novos ataques ao Líbano, diminuindo as perspectivas de Teerã e Washington assinarem um acordo preliminar neste domingo para encerrar a guerra.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o Paquistão, mediador do acordo, disseram no sábado esperar que o acordo fosse assinado neste domingo, mas Teerã levantou dúvidas sobre o cronograma e manifestantes linha-dura no Irã manifestaram oposição.

Negociadores do Catar viajaram para Teerã na manhã deste domingo como parte de um esforço para finalizar o acordo, disse à Reuters uma fonte com conhecimento da situação.

Mas o negociador iraniano Mohammad Baqer Qalibaf afirmou que o ataque de Israel neste domingo aos subúrbios do sul de Beirute mostrou que os EUA não têm vontade nem capacidade de cumprir seus compromissos.

"Se você não tem a vontade e a capacidade de cumprir seus compromissos, falar em continuar o caminho não é possível", escreveu ele no X, em uma aparente referência às iniciativas de paz.

Mohammad Jafar Assadi, vice-comandante do principal comando militar conjunto do Irã, foi citado pela mídia estatal dizendo que os "crimes" israelenses nos subúrbios do sul de Beirute não ficariam impunes.