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      Irã questiona compromisso dos EUA com iniciativas de paz enquanto Israel ataca o Líbano

      Se você não tem a vontade e a capacidade de cumprir seus compromissos, falar em continuar o caminho não é possível", disse Mohammad Baqer Qalibaf

      Fumaça se espalha pelo sul do Líbano, após os ataques israelenses, vista de Nabatieh 14 de junho de 2026 REUTERS/Stringer (Foto: REUTERS/Stringer)
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      Reuters - O principal negociador do Irã questionou o compromisso dos Estados Unidos com os esforços de paz após Israel realizar novos ataques ao Líbano, diminuindo as perspectivas de Teerã e Washington assinarem um acordo preliminar neste domingo para encerrar a guerra.

      O presidente dos EUA, Donald Trump, e o Paquistão, mediador do acordo, disseram no sábado esperar que o acordo fosse assinado neste domingo, mas Teerã levantou dúvidas sobre o cronograma e manifestantes linha-dura no Irã manifestaram oposição. 

      Negociadores do Catar viajaram para Teerã na manhã deste domingo como parte de um esforço para finalizar o acordo, disse à Reuters uma fonte com conhecimento da situação.

      Mas o negociador iraniano Mohammad Baqer Qalibaf afirmou que o ataque de Israel neste domingo aos subúrbios do sul de Beirute mostrou que os EUA não têm vontade nem capacidade de cumprir seus compromissos.

      "Se você não tem a vontade e a capacidade de cumprir seus compromissos, falar em continuar o caminho não é possível", escreveu ele no X, em uma aparente referência às iniciativas de paz.

      Mohammad Jafar Assadi, vice-comandante do principal comando militar conjunto do Irã, foi citado pela mídia estatal dizendo que os "crimes" israelenses nos subúrbios do sul de Beirute não ficariam impunes.

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