Kremlin diz que Ucrânia deve retirar tropas de Donbas e que telefonema entre Putin e Trump é esperado para breve

Reuters - O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que a Ucrânia deve retirar suas tropas da parte de Donbas que ainda controla se quiser a paz, e que se Kiev não chegar a um acordo, perderá ainda mais território.

Putin e Trump conversaram no domingo, antes da reunião de Trump em Miami com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que outra ligação está planejada para muito em breve.

Peskov se recusou a comentar sobre a ideia de uma zona econômica livre em Donbas ou sobre o futuro da usina nuclear de Zaporizhzhia, que é controlada pela Rússia, dizendo que o Kremlin acha isso inapropriado.

Quando perguntado sobre os comentários do assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, sobre a decisão que Kiev precisa tomar sobre Donbas, Peskov disse que a Ucrânia deve retirar suas tropas das partes que ainda controlam.

"Estamos falando sobre a retirada das forças armadas do regime de Donbas", declarou Peskov. Quando perguntado se isso também se aplica às regiões de Zaporizhzhia e Kherson, ele se recusou a discutir detalhes.

Atualmente, a Rússia controla um quinto da Ucrânia, incluindo a Crimeia, que anexou em 2014, cerca de 90% de Donbas, 75% das regiões de Zaporizhzhia e Kherson, e partes das regiões de Kharkiv, Sumy, Mykolaiv e Dnipropetrovsk, de acordo com estimativas russas.

A Rússia reivindica Donbas, Zaporizhzhia e Kherson como parte da Rússia, embora a maioria dos países considere as regiões como parte da Ucrânia.

Peskov disse que nenhum telefonema entre Putin e Zelensky estava sendo discutido.

Peskov parafraseou os comentários de Trump de que a Ucrânia poderia perder mais território para a Rússia nos próximos meses, a menos que Kiev feche um acordo.