      Kremlin diz que Ucrânia deve retirar tropas de Donbas e que telefonema entre Putin e Trump é esperado para breve

      Vladimir Putin e donald Trump conversaram no domingo, antes da reunião de Trump em Miami com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

      Tanque ucraniano na região de Donbas 08/04/2023 (Foto: Yan Dorbronosov/Reuters)

      Reuters - O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que a Ucrânia deve retirar suas tropas da parte de Donbas que ainda controla se quiser a paz, e que se Kiev não chegar a um acordo, perderá ainda mais território.

      Putin e Trump conversaram no domingo, antes da reunião de Trump em Miami com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que outra ligação está planejada para muito em breve.

      Peskov se recusou a comentar sobre a ideia de uma zona econômica livre em Donbas ou sobre o futuro da usina nuclear de Zaporizhzhia, que é controlada pela Rússia, dizendo que o Kremlin acha isso inapropriado.

      Quando perguntado sobre os comentários do assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, sobre a decisão que Kiev precisa tomar sobre Donbas, Peskov disse que a Ucrânia deve retirar suas tropas das partes que ainda controlam.

      "Estamos falando sobre a retirada das forças armadas do regime de Donbas", declarou Peskov. Quando perguntado se isso também se aplica às regiões de Zaporizhzhia e Kherson, ele se recusou a discutir detalhes.

      Atualmente, a Rússia controla um quinto da Ucrânia, incluindo a Crimeia, que anexou em 2014, cerca de 90% de Donbas, 75% das regiões de Zaporizhzhia e Kherson, e partes das regiões de Kharkiv, Sumy, Mykolaiv e Dnipropetrovsk, de acordo com estimativas russas.

      A Rússia reivindica Donbas, Zaporizhzhia e Kherson como parte da Rússia, embora a maioria dos países considere as regiões como parte da Ucrânia.

      Peskov disse que nenhum telefonema entre Putin e Zelensky estava sendo discutido.

      Peskov parafraseou os comentários de Trump de que a Ucrânia poderia perder mais território para a Rússia nos próximos meses, a menos que Kiev feche um acordo.

