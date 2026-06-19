Lapid cobra queda urgente de Netanyahu antes que relações externas de Israel sejam destruídas

247 – O líder da oposição israelense, Yair Lapid, fez uma dura crítica ao governo de Benjamin Netanyahu e afirmou que Israel corre o risco de ver suas relações exteriores destruídas caso não haja uma rápida mudança no comando político do país. A declaração foi feita após uma sequência de episódios diplomáticos envolvendo Estados Unidos, União Europeia e a própria condução israelense no Líbano.

Segundo Lapid, os acontecimentos das últimas 24 horas expõem o isolamento crescente de Israel sob Netanyahu e a influência de ministros da extrema direita, como Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, sobre a política externa e de segurança do país.

“Nas últimas 24 horas, o vice-presidente dos EUA se irritou em uma coletiva de imprensa com Smotrich e Ben Gvir, o ministro das Relações Exteriores Sa'ar cortou os laços com a chefe de política externa da União Europeia, e o presidente Trump disse que Netanyahu demonstra falta de responsabilidade no Líbano. Se não trocarmos rapidamente esse governo, as relações exteriores de Israel serão destruídas”, afirmou Lapid.

A fala do líder oposicionista aponta para uma crise diplomática em múltiplas frentes. De um lado, há o desgaste com Washington, principal aliado estratégico de Israel. De outro, a ruptura anunciada pelo ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, com a chefe da diplomacia da União Europeia amplia o distanciamento entre Tel Aviv e Bruxelas em um momento de forte pressão internacional sobre a política israelense no Oriente Médio.

Lapid também associou a deterioração das relações externas à presença de Smotrich e Ben Gvir no centro do governo Netanyahu. Os dois ministros, representantes da ala mais radical da coalizão, têm sido frequentemente apontados por críticos internos e externos como fatores de tensão diplomática e de radicalização da política israelense.

A menção ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é especialmente sensível para Netanyahu. Mesmo sendo historicamente próximo da direita israelense, Trump teria criticado a condução do premiê no Líbano, afirmando que ele demonstra falta de responsabilidade. Para Lapid, o episódio evidencia que Netanyahu já não consegue preservar sequer a estabilidade da relação com Washington.

A crítica ocorre em um contexto de forte pressão sobre o governo israelense, marcado por conflitos regionais, desgaste internacional e questionamentos sobre a capacidade de Netanyahu de manter alianças estratégicas em meio à atuação de sua coalizão de extrema direita.

Ao cobrar a troca urgente do governo, Lapid busca transformar a crise diplomática em argumento político contra Netanyahu. Para o líder da oposição, a permanência da atual coalizão no poder ameaça não apenas a imagem internacional de Israel, mas também sua capacidade de sustentar relações essenciais com aliados históricos.