Líder democrata do Senado dos EUA pede que Trump retire agentes do ICE das cidades

Reuters – O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmou nesta quinta-feira (15), durante uma reunião com o presidente Donald Trump, que as ações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) nas cidades estão "aterrorizando comunidades" e que os agentes do órgão devem ser retirados.

Em nota divulgada por seu gabinete, o parlamentar declarou: "Schumer disse ao presidente que as operações do ICE estão aterrorizando comunidades. O líder Schumer também afirmou ao presidente Trump que essas ações são perigosas, colocam mais pessoas em risco e que ele precisa recuar e retirar o ICE das cidades dos Estados Unidos".