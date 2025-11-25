Maioria dos latinos dos EUA acha que sua situação piorou com Trump

WASHINGTON (Reuters) – A maioria dos latinos dos EUA acredita que sua situação piorou sob o governo do presidente Donald Trump, mostrou uma pesquisa do Pew Research Center divulgada na segunda-feira, a primeira deterioração desse tipo desde que a pesquisa começou a ser monitorada há quase 20 anos.

Ao serem questionados sobre como veem sua situação, 68% dos latinos disseram que ela piorou no ano passado, enquanto cerca de 80% disseram que as políticas do governo Trump prejudicam mais os latinos do que os ajudam, disse o Pew, uma das principais razões pelas quais eles veem sua situação como pior.

Os esforços de Trump para a deportação em massa e a economia lenta afetaram os latinos, cujos votos nas eleições de meio de mandato de 2026 podem ser fundamentais para manter as maiorias republicanas na Câmara e no Senado.

"Não há dúvida de que, se as pessoas estabelecerem conexões com um determinado governo ou partido político, isso poderá ter algumas implicações políticas nas próximas eleições", disse Mark Lopez, diretor da Pesquisa de Raça e Etnia do Pew.

O apoio de Trump entre os eleitores latinos foi historicamente forte para um candidato republicano na eleição presidencial de 2024, auxiliado por suas preocupações econômicas e ganhos entre os homens latinos.

O Pew pesquisou 4.923 latinos entre 6 e 16 de outubro. A margem de erro para os entrevistados latinos é de 2,6 pontos percentuais.

A organização apartidária disse que 1.116 dos latinos entrevistados eram imigrantes. Cerca de 82% dos latinos estão nos EUA legalmente, de acordo com outros dados do Pew.

Os resultados da Pew coincidiram com uma pesquisa Reuters/Ipsos de outubro que mostrou que 32% dos hispânicos aprovavam o desempenho de Trump no cargo, bem abaixo de seu índice geral de aprovação de 42% na época.

Cerca de 70% dos latinos que responderam ao estudo do Pew disseram que o governo Trump está "fazendo demais" no que diz respeito à deportação de imigrantes que estão nos EUA ilegalmente, em comparação com 56% no início de março. Mas eles concordaram que algumas pessoas precisam ser deportadas.

Além disso, 52% disseram que se preocupam com o fato de que eles ou alguém próximo a eles possam ser deportados, em comparação com 42% nas primeiras semanas do segundo mandato de Trump.

Lopez disse que, embora o relatório tenha mostrado um amplo descontentamento entre os latinos, os dados eram sutis em aspectos que podem influenciar o voto. A economia foi classificada como a principal questão entre os latinos na eleição de 2024 e, embora o custo de vida continue alto, cerca de metade dos latinos pesquisados disse que espera que a situação melhore.