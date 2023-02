Mais de 20 pessoas são presas em Israel após protesto em massa

Apoie o 247

MOSCOU, 26 de fevereiro (Sputnik) - Pelo menos 21 manifestantes foram presos em Israel após o protesto em massa realizado na noite de sábado contra a polêmica reforma judicial do governo israelense, informou a mídia local.



Centenas de milhares de manifestantes se reuniram em Israel na noite de sábado, de acordo com o The Jerusalem Post.



O Times of Israel disse que 21 manifestantes foram presos na rodovia Ayalon e que as estradas em Tel Aviv foram bloqueadas por horas no sábado.



O jornal disse citando a polícia que vários policiais ficaram levemente feridos durante confrontos com manifestantes em Tel Aviv, onde 100.000 se reuniram no sábado.



Na terça-feira, o alto comissário da ONU para os direitos humanos, Volker Tuerk, expressou preocupação de que a reforma judicial promovida pelo governo israelense possa impactar negativamente os direitos de grupos vulneráveis ​​no país e pediu a suspensão da iniciativa.



Na segunda-feira, o parlamento israelense, o Knesset, aprovou a primeira parte da reforma judicial em primeira leitura. A reforma limitará a autoridade da Suprema Corte, dando ao gabinete o controle sobre a seleção de novos juízes, além de permitir que o Knesset anule as decisões da corte com maioria absoluta.



A votação no Knesset ocorreu em meio a protestos em massa em todo o país, que duram oito semanas consecutivas. Os oponentes da reforma argumentam que ela prejudicará a democracia em Israel e colocará o país à beira de uma crise social e constitucional.



O atual sistema judicial israelense está em vigor desde o estabelecimento do estado em 1948. De acordo com esse sistema, a Suprema Corte fornece supervisão constitucional, uma vez que Israel não possui uma constituição e um tribunal constitucional. As decisões do governo são amplamente controladas pela Suprema Corte, que pode anulá-las, se necessário.

