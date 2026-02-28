Medvedev acusa EUA de usarem negociações com o Irã como fachada e ironiza: “Vamos ver o que acontece em 100 anos”

247 – O ex-presidente da Rússia Dmitry Medvedev afirmou que as negociações entre Estados Unidos e Irã foram “apenas uma fachada” e ironizou a duração histórica das duas nações em comentário publicado nas redes sociais, em meio à escalada militar envolvendo Teerã e Washington.

The peacekeeper is at it again. The talks with Iran were just a cover. Everyone knew that. So who has more patience to wait for the enemy’s sorry end now? The US is just 249 years old. The Persian Empire was founded over 2500 years ago. Let’s see what happens in 100 years or so… February 28, 2026

Na postagem, Medvedev escreveu: “O grupo de manutenção da paz está aprontando de novo. As negociações com o Irã foram apenas uma fachada. Todo mundo sabia disso.” A declaração sugere que, na avaliação do dirigente russo, as tratativas diplomáticas não passavam de um instrumento tático, enquanto a confrontação militar já estaria desenhada.

Crítica direta aos Estados Unidos

Em tom provocativo, Medvedev questionou a resistência histórica das potências envolvidas. “Então, quem tem mais paciência para esperar o triste fim do inimigo agora?”, escreveu, insinuando que o desfecho do confronto pode ser uma disputa de longo prazo.

O ex-presidente russo também comparou a idade dos Estados Unidos com a do antigo Império Persa. “Os EUA têm apenas 249 anos. O Império Persa foi fundado há mais de 2500 anos. Vamos ver o que acontece daqui a uns 100 anos...”, afirmou.

A referência histórica funciona como metáfora geopolítica, contrapondo a trajetória relativamente recente dos Estados Unidos à longa tradição civilizacional persa, hoje representada pelo Irã moderno. A mensagem sugere que a durabilidade histórica pode ser um fator de resiliência em conflitos prolongados.

Contexto de tensão regional

A manifestação de Medvedev ocorre no momento em que ataques militares dos Estados Unidos contra o Irã elevam a tensão no Oriente Médio e aprofundam o risco de uma guerra de grandes proporções. O comentário também dialoga com o ambiente de desconfiança em relação às negociações diplomáticas que vinham sendo retomadas antes da ofensiva.

Ao classificar as conversas como “fachada”, o dirigente russo reforça a narrativa de que a diplomacia teria sido utilizada apenas como instrumento temporário antes da ação militar. Sua ironia final — “Vamos ver o que acontece daqui a uns 100 anos...” — projeta o conflito para além do presente imediato, sugerindo que as consequências geopolíticas podem se estender por gerações.

A declaração amplia o tom de polarização internacional em torno do confronto entre Estados Unidos e Irã, indicando que o episódio já reverbera nas principais capitais globais e reacende disputas de influência no tabuleiro do Oriente Médio.