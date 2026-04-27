"Melhor do que pensávamos que eles iriam apresentar", diz Rubio sobre proposta do Irã

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira (27) que a nova proposta apresentada pelo Irã é "melhor do que pensávamos que eles iriam apresentar". Ele reforçou que qualquer acordo precisa impedir o desenvolvimento de armas nucleares pelo país persa. O atual conflito no Oriente Médio foi iniciado pelas agressões estadunidenses e de Israel ao território iraniano em 28 de fevereiro. As informações são da CNN.

A nova proposta iraniana prevê a reabertura do Estreito de Ormuz, enquanto adia as discussões sobre a questão nuclear, de acordo com fontes familiarizadas com o tema. Rubio afirmou que a questão nuclear é o ponto central das negociações entre os dois países.

"Basta dizer que a questão nuclear é o motivo pelo qual estamos nisso em primeiro lugar", disse o secretário, acrescentando que o programa nuclear iraniano "continua sendo a questão central aqui".

Pressão por acordo

O secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou ainda que o Irã estaria tentando ganhar tempo nas negociações. "Eles são negociadores muito experientes e precisamos garantir que qualquer acordo firmado os impeça definitivamente de correr em direção a uma arma nuclear em qualquer momento", declarou.

Rubio também levantou dúvidas sobre a condução interna das negociações por parte do Irã. Segundo ele, ainda há incertezas sobre a autoridade de quem apresentou a proposta e seu real significado.

"Acima de tudo, um dos principais obstáculos é que nossos negociadores não estão negociando apenas com iranianos", afirmou. Ele explicou que, segundo sua avaliação, diferentes grupos dentro do próprio Irã influenciam as decisões finais.

Estreito de Ormuz

O secretário afirmou que os Estados Unidos possuem informações de que o líder supremo, Mojtaba Khamenei, estaria vivo, mas questionou, sem provas, sua autoridade formal e credenciais religiosas para exercer a liderança máxima do país.

Rubio também voltou a defender a abertura do Estreito de Ormuz, ponto estratégico para o comércio internacional de petróleo. Ele afirmou que os EUA não podem aceitar restrições impostas pelo Irã sobre a navegação na região.

"Eles não podem normalizar, nem podemos tolerar que tentem normalizar, um sistema em que os iranianos decidem quem pode usar uma hidrovia internacional e quanto se deve pagar para usá-la", disse.

O secretário evitou comentar se a proposta seria aceita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ou quais seriam os próximos passos caso um acordo não seja alcançado.