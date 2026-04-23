Militar dos EUA é preso por lucrar US$ 400 mil com aposta sobre sequestro de Maduro

247 - Um militar dos Estados Unidos foi preso sob suspeita de ter lucrado cerca de US$ 400 mil ao apostar na saída de Nicolás Maduro da presidência da Venezuela. O soldado, que não teve a identidade revelada, teria participado da agressão que resultou no sequestro do líder venezuelano em janeiro e utilizado dados internos para realizar apostas em uma plataforma digital. As informações são do Metrópoles.

O militar teria aberto uma conta no fim de dezembro e apostado US$ 32 mil na previsão de que Maduro deixaria o poder até janeiro de 2026. Com a confirmação do cenário, o retorno financeiro teria alcançado cerca de US$ 400 mil. A operação foi feita por meio da plataforma Polymarket, voltada a previsões sobre eventos futuros.

A suspeita é de que o militar tenha se beneficiado de informações privilegiadas relacionadas à ação. Até o momento, o governo dos Estados Unidos não se pronunciou oficialmente sobre o caso.