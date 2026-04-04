Míssil iraniano atinge sede do Ministério de Defesa de Israel

247 - Um míssil iraniano atingiu uma área próxima ao Ministério da Defesa de Israel, em Tel Aviv, ampliando a tensão no Oriente Médio após a ofensiva militar conduzida por Israel e Estados Unidos contra o Irã. A explosão ocorreu nas imediações do quartel-general de Kirya, centro estratégico das Forças de Defesa de Israel (FDI). De acordo com a RT Brasil, a rádio militar israelense Galei Tzahal relatou que uma “bomba de fragmentação” caiu em um estacionamento próximo à base, causando danos na região.

Ataque confirmado e atuação das forças de segurança

O canal israelense N12 também confirmou o lançamento de mísseis a partir do Irã e a queda da munição nas proximidades do complexo militar. Segundo a emissora, “as forças de segurança atuaram no local para evitar qualquer risco à população”. A divulgação do episódio ocorreu após autorização do Departamento de Censura Militar de Israel.

Escalada do conflito no Oriente Médio

A nova ofensiva ocorre no contexto da guerra iniciada em 28 de fevereiro, quando Israel e Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã com o objetivo declarado de “eliminar as ameaças” da República Islâmica. Os bombardeios resultaram na morte do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, além de autoridades de alto escalão, como Ali Larijani, Gholamreza Soleimani e Esmaeil Khatib. Mojtaba Khamenei foi indicado como sucessor.

Em resposta, o Irã intensificou os ataques com mísseis balísticos e drones contra Israel e bases norte-americanas no Oriente Médio, além de atingir “instalações petrolíferas vinculadas aos Estados Unidos” em diferentes países da região.

Impactos econômicos e energéticos

A crise também provocou efeitos no mercado global de energia. O Irã restringiu quase completamente o tráfego no Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde circula cerca de 20% do petróleo e gás comercializados no mundo, pressionando os preços internacionais.

Bombardeio israelense no Irã

Em paralelo, Israel realizou um ataque contra um complexo petroquímico na cidade iraniana de Mahshahr. Segundo as FDI, a instalação era usada na produção de materiais para explosivos e mísseis balísticos. Em comunicado, os militares afirmaram: “O local é um dos principais pontos onde se fabrica um componente crítico para os mísseis balísticos”.

Ainda segundo o Exército israelense, “a ação busca comprometer a infraestrutura e reduzir a capacidade do Irã de utilizar os materiais produzidos [no complexo] na fabricação de diversos tipos de armas destinadas a atacar o Estado de Israel”.