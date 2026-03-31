Navios chineses cruzam Estreito de Ormuz com aval do Irã

247 - Três navios chineses atravessaram recentemente o Estreito de Ormuz após coordenação com autoridades iranianas, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores da China nesta terça-feira (31), em meio ao cenário de tensões na região do Golfo. A informação foi divulgada pela porta-voz Mao Ning.

De acordo com Mao Ning, a travessia foi realizada após articulação com as partes envolvidas, destacando a importância estratégica da rota marítima para o comércio global. “Após coordenação com as partes relevantes, três navios chineses recentemente transitaram pelo Estreito de Ormuz. Expressamos apreço pela assistência das partes relevantes”, afirmou a porta-voz.

A diplomata também ressaltou o papel crucial do Estreito de Ormuz para o fluxo internacional de mercadorias e energia, além de defender a redução das tensões na região. “O Estreito de Ormuz e as águas próximas são uma rota importante para o comércio internacional de bens e energia. A China pede o fim imediato das hostilidades para restaurar a paz e a estabilidade no Golfo”, declarou.

Autoridades iranianas já haviam sinalizado anteriormente que embarcações consideradas não hostis podem atravessar o estreito, desde que haja coordenação prévia com o país. Nos últimos dias, navios com vínculos com Irã, China, Índia e Paquistão conseguiram realizar a travessia pela região.

Paralelamente, autoridades do Irã indicaram a possibilidade de cobrança de taxas para garantir a passagem segura de determinados petroleiros. A medida ganhou repercussão após relatório divulgado em 23 de março pela Lloyd’s List Intelligence apontar que ao menos duas embarcações teriam pago valores elevados para cruzar o estreito.