Político britânico admite quase 50 crimes de estupro contra ex-esposa

247 - O ex-assessor do Partido Conservador no conselho municipal de Swindon, Philip Young, admitiu na sexta-feira (23) a autoria de quase 50 crimes graves cometidos contra a própria ex-esposa ao longo de 14 anos. As confissões foram feitas durante julgamento no Tribunal da Coroa de Winchester, na Inglaterra, e incluem estupros, administração de drogas para incapacitar a vítima e episódios recorrentes de violência doméstica. Ao final do primeiro dia de audiência, Young foi colocado sob custódia, segundo o The Guardian.

Aos 49 anos, Philip Young declarou-se culpado de 11 acusações de estupro e de outras 11 relacionadas à administração de substâncias com a intenção de deixar a vítima inconsciente. Segundo a acusação, os crimes ocorreram entre 2010 e 2024. A vítima é sua ex-esposa, Joanne Young, de 48 anos, que decidiu abrir mão do direito ao anonimato e acompanhou a audiência sentada de costas para o réu.

Durante o processo, o Ministério Público também apresentou acusações contra outros cinco homens, com idades entre 37 e 61 anos, descritos como correligionários e conhecidos de Young. De acordo com a promotoria, eles teriam estuprado a vítima enquanto ela estava incapacitada. Todos negaram as acusações, foram liberados sob fiança e permanecem respondendo ao processo em liberdade.

A sentença de Philip Young está marcada para o dia 5 de outubro. O caso tem repercussão nacional no Reino Unido pela gravidade dos crimes e pelo longo período em que teriam ocorrido sem denúncia formal.

O detetive Jeff Smith, da polícia de Wiltshire, responsável pela investigação, ressaltou a postura da vítima ao longo do processo. Segundo ele, Joanne Young demonstrou “coragem extraordinária” ao relatar os abusos e enfrentar o julgamento público, acrescentando que ela continua recebendo apoio de policiais especializados e de profissionais de saúde mental.