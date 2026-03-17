Porta-aviões Ford, utilizado na guerra contra Irã, deve ir para porto temporariamente após incêndio a bordo

Reuters - O porta-aviões norte-americano Gerald R. Ford, mobilizado em operações contra o Irã, deve atracar temporariamente em um porto após um incêndio a bordo, disseram autoridades norte-americanas nesta terça-feira, 18º dia da guerra com Teerã.

O porta-aviões, o mais novo dos Estados Unidos e o maior do mundo, está atualmente localizado no Mar Vermelho. Espera-se que ele vá temporariamente para Souda Bay, na ilha grega de Creta, disseram as duas autoridades.

O navio de guerra tem estado em operação por nove meses, inclusive participando de operações contra a Venezuela no Caribe antes de chegar ao Oriente Médio. A duração de sua mobilização levantou questões sobre o moral dos marinheiros a bordo e a prontidão do navio de guerra.

As autoridades, que falaram sob condição de anonimato, não informaram quanto tempo o Ford deverá permanecer em Creta.

Uma das autoridades disse que cerca de 200 marinheiros foram tratados por ferimentos relacionados à fumaça quando o incêndio começou na área principal de lavanderia do navio. O incêndio levou horas para ser controlado e teve impacto em cerca de 100 beliches.

Um militar foi levado para fora do navio devido aos ferimentos, disse a autoridade.

O New York Times relatou pela primeira vez a extensão dos danos a bordo do navio. O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Após o início do incêndio, os militares dos EUA disseram que não houve danos à usina de propulsão do navio e que o porta-aviões estava totalmente operacional.

Os Estados Unidos realizaram ataques contra mais de 7.000 alvos desde que iniciaram as operações contra o Irã em 28 de fevereiro.

O Ford, com mais de 5.000 marinheiros a bordo, tem mais de 75 aeronaves militares, incluindo aviões de combate como o F-18 Super Hornets. O Ford tem um radar sofisticado que pode ajudar a controlar o tráfego aéreo e a navegação.

Os navios de apoio, como o cruzador de mísseis guiados Normandy, da classe Ticonderoga, e os destróieres de mísseis guiados Thomas Hudner, Ramage, Carney e Roosevelt, da classe Arleigh Burke, incluem recursos de guerra superfície-ar, superfície-superfície e antissubmarino.