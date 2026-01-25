Putin e Zelensky podem se encontrar em breve

247 – A possibilidade de um encontro direto entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, voltou ao centro das atenções após informação divulgada pelo portal Axios, com base em fontes do governo dos Estados Unidos. Segundo a agência russa TASS, que repercutiu a reportagem neste domingo, 25 de janeiro, Washington avalia que as condições políticas e diplomáticas para essa reunião podem estar amadurecendo.

De acordo com um integrante da administração americana citado pelo Axios, o cenário atual indica proximidade inédita para uma reunião entre os dois líderes, desde que algumas etapas intermediárias sejam cumpridas por meio de negociações antes do encontro de cúpula.

Sinais de aproximação e a aposta dos EUA

A avaliação transmitida ao Axios por uma autoridade dos Estados Unidos é direta e tem forte peso político, ao sugerir que a articulação já estaria em curso nos bastidores. "Estamos muito perto de uma reunião entre Putin e Zelensky", afirmou o funcionário americano, segundo o portal.

A fala sugere que, na leitura de Washington, o caminho diplomático atual estaria produzindo resultados — ainda que condicionados à continuidade das conversas e ao cumprimento de etapas anteriores consideradas necessárias para reduzir riscos e preparar terreno para um encontro de alto nível.

Condição prévia: negociações trilaterais antes do encontro de líderes

A fonte citada pelo Axios, segundo a TASS, afirmou que a reunião entre Putin e Zelensky deveria ser precedida por novas rodadas de negociações trilaterais. Esse desenho, defendido pelos EUA, incluiria representantes de Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, como forma de “organizar” e sedimentar acordos ou entendimentos mínimos antes de uma cúpula presidencial.

A autoridade americana destacou a importância de manter o processo em andamento e indicou que a janela para o encontro poderia se abrir se a trajetória atual for preservada. "Achamos que essas reuniões precisam acontecer antes de uma reunião entre os líderes. Não achamos que estamos longe disso. Se continuarmos no caminho atual, chegaremos a esse ponto", disse o oficial, de acordo com o Axios.