Rubio afirma que EUA atacaram Irã como forma de defesa

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira (2) que o ataque americano contra o Irã foi realizado como medida de autodefesa diante de uma ameaça considerada iminente por Washington. Segundo ele, havia avaliação de que Teerã poderia retaliar diretamente os EUA caso fosse alvo de uma ofensiva israelense.

Antes de uma reunião com congressistas para detalhar as ações no Oriente Médio, Rubio declarou a jornalistas: “A ameaça iminente era que sabíamos que, se o Irã fosse atacado, e acreditávamos que seria, eles viriam imediatamente atrás de nós”. De acordo com o secretário, a decisão buscou antecipar possíveis danos. “Agimos de forma proativa, de maneira defensiva, para evitar que eles causassem danos maiores”, afirmou.

A argumentação apresentada por Rubio sustenta que uma reação tardia poderia fortalecer o Irã. Ele indicou que a rapidez da operação foi considerada essencial para impedir avanços na capacidade militar iraniana.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de mudança de regime em Teerã, o secretário mencionou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que o governo americano “adoraria ver esta mudança”, mas destacou que a meta principal da ofensiva foi eliminar as “capacidades de mísseis balísticos e garantir que não possam reconstruí-las”. Ele acrescentou: “O ponto é: quem quer que esteja governando o país daqui um ano não vai ter capacidade de construir drones ou mísseis que possam nos atingir”.

Em consonância com declarações anteriores de Trump à CNN, Rubio também afirmou que novas ações militares podem ocorrer. “Os maiores ataques ainda estão por vir”, disse. Segundo ele, os Estados Unidos continuarão bombardeando o território iraniano até alcançar os objetivos definidos, incluindo a destruição da capacidade de produção de mísseis balísticos.