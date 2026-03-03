Rubio evidencia subordinação dos Estados Unidos a Israel

247 – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que a decisão de Washington de atacar o Irã foi influenciada por planos previamente conhecidos de Israel para realizar uma ofensiva contra Teerã. As declarações foram feitas na segunda-feira e divulgadas pela rede Al Jazeera, que relatou ainda a confirmação de seis militares norte-americanos mortos no conflito, segundo informações do próprio Departamento de Defesa.

Rather than stopping Israel from bombing Iran in the first place, US decided to bomb Iran to stop Iran from responding to Israel bombing of Iran.

De acordo com a Al Jazeera, Rubio declarou que o governo dos Estados Unidos sabia que Israel atacaria o Irã e que Teerã retaliaria contra interesses norte-americanos na região. Diante disso, as forças dos Estados Unidos teriam optado por agir de forma preventiva.

Ataque preventivo e coordenação com Israel

Após uma reunião com líderes do Congresso, Rubio explicou a lógica da operação militar. “Sabíamos que haveria uma ação israelense”, afirmou. Segundo ele, a avaliação da Casa Branca era de que o Irã reagiria imediatamente contra forças norte-americanas estacionadas no Oriente Médio.

O secretário detalhou o raciocínio estratégico apresentado pelo governo dos Estados Unidos. “Sabíamos que isso precipitaria um ataque contra forças americanas, e sabíamos que, se não os atacássemos preventivamente antes que lançassem esses ataques, sofreríamos mais baixas”, declarou.

A fala sugere que a ofensiva norte-americana foi diretamente condicionada pela iniciativa israelense, reforçando a percepção de alinhamento automático entre Washington e Tel Aviv no conflito. Israel é um dos principais aliados militares dos Estados Unidos e recebeu, desde 2023, ao menos US$ 21 bilhões em ajuda militar.

Rubio insistiu na tese de ameaça iminente. “Havia absolutamente uma ameaça iminente”, disse. E completou: “E a ameaça iminente era que sabíamos que, se o Irã fosse atacado – e acreditávamos que seria atacado – eles viriam imediatamente atrás de nós.”

Escalada militar e mortes confirmadas

As declarações do secretário ocorreram minutos antes de o Exército dos Estados Unidos confirmar que o número de militares mortos no conflito subiu para seis. Dois corpos foram recuperados de uma instalação regional atingida por ataques iranianos.

A ofensiva dos Estados Unidos e de Israel matou o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, além de altos funcionários do governo e centenas de civis, segundo informações divulgadas no contexto da cobertura internacional do conflito.

Em resposta, Teerã lançou drones e mísseis contra alvos na região, incluindo bases e ativos norte-americanos no Golfo. A retaliação ampliou o alcance da guerra e aumentou o risco de um conflito regional de grandes proporções.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou no domingo que os ataques ao Irã ocorrem com a ajuda de seu “amigo”, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos. Em mensagem em vídeo, Netanyahu declarou: “Esta coalizão de forças nos permite fazer o que eu anseio fazer há 40 anos.”

A fala do premiê israelense reforça que o confronto com o Irã é um objetivo antigo de seu governo e indica que a atual conjuntura internacional criou as condições políticas e militares para sua concretização.

Negociações frustradas e justificativa nuclear

O conflito começou menos de 48 horas após uma rodada de negociações entre autoridades norte-americanas e iranianas sobre o programa nuclear de Teerã. O timing da ofensiva levantou questionamentos sobre a disposição real das partes em manter o diálogo diplomático.

Rubio afirmou que o ataque era necessário porque o Irã estaria acumulando mísseis e drones que poderiam ser utilizados para proteger seu programa nuclear e viabilizar a obtenção de uma bomba atômica. Segundo ele, o objetivo da guerra é destruir os programas iranianos de mísseis e drones.

Ao mesmo tempo, o secretário deixou claro que Washington veria com bons olhos uma mudança de regime em Teerã. “Não ficaríamos de coração partido, e esperamos que o povo iraniano possa derrubar este governo e estabelecer um novo futuro para aquele país. Adoraríamos que isso fosse possível”, declarou.

A afirmação explicita que, além da dimensão militar, o conflito carrega uma aposta política na instabilidade interna do Irã, ampliando o alcance estratégico da ofensiva.

Alerta a cidadãos e risco regional

Em meio à escalada, o governo dos Estados Unidos emitiu um alerta para que cidadãos norte-americanos deixem imediatamente mais de uma dezena de países no Oriente Médio. Entre os locais citados estão nações do Conselho de Cooperação do Golfo, Líbano, Síria, Egito, Israel e os territórios palestinos ocupados.

A autoridade norte-americana Mora Namdar afirmou nas redes sociais que o Departamento de Estado “insta os americanos a PARTIREM AGORA dos países abaixo usando transporte comercial disponível, devido a sérios riscos de segurança”.

O aviso reflete o temor de ampliação do conflito e de novos ataques retaliatórios. A combinação de ofensivas coordenadas entre Estados Unidos e Israel, resposta iraniana com drones e mísseis e declarações que sinalizam abertura a uma mudança de regime em Teerã coloca a região diante de um cenário de elevada instabilidade.

As declarações de Marco Rubio, ao reconhecer que a ação israelense foi determinante para o momento do ataque norte-americano, reforçam a centralidade de Israel na dinâmica que levou à guerra. Ao mesmo tempo, a confirmação de baixas militares e a retirada recomendada de civis evidenciam que o conflito já produz impactos concretos e amplia o risco de um confronto prolongado no Oriente Médio.