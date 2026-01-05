Rússia critica 'cínica agressão armada' dos EUA contra Venezuela

247 - A Rússia elevou o tom contra os Estados Unidos durante reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas ao classificar a operação militar realizada na Venezuela como um ato criminoso e sem qualquer respaldo no direito internacional. A posição foi apresentada pelo embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, que condenou de forma direta a ação americana diante dos demais membros do colegiado.

Segundo a diplomacia russa, a ofensiva militar representa uma violação grave das normas internacionais e agrava ainda mais a instabilidade política e institucional na Venezuela.

Nebenzia foi categórico ao responsabilizar Washington. “Não há e não pode haver qualquer justificativa para os crimes cinicamente perpetrados pelos Estados Unidos em Caracas. Condenamos firmemente o ato de agressão armada dos EUA contra a Venezuela, em violação de todas as normas do direito internacional”, afirmou o embaixador russo.

Além da condenação formal, a Rússia também exigiu a libertação do presidente venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, sequestrados em operação militar conduzida pelos Estados Unidos. A cobrança foi apresentada como parte do apelo russo para que o conflito seja tratado dentro dos marcos legais e diplomáticos previstos no sistema internacional.