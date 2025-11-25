Rússia e China avançam em projetos energéticos estratégicos, diz Putin

247 – O aprofundamento da parceria energética entre Rússia e China segue moldando a estratégia bilateral dos dois países, segundo declarou o presidente Vladimir Putin em mensagem enviada ao Fórum Empresarial de Energia Rússia-China. A informação foi divulgada pela agência russa TASS e lida durante o evento pelo CEO da Rosneft, Igor Sechin.

De acordo com a TASS, Putin afirmou que “projetos verdadeiramente de grande escala no setor de combustíveis e energia estão sendo implementados – projetos de grande importância para o desenvolvimento econômico e tecnológico de nossos Estados”. O presidente ressaltou ainda que a Rússia já ocupa a primeira posição no fornecimento de petróleo e gás natural para a China e continua ampliando suas exportações de carvão.

Expansão nuclear e foco em energia limpa

A mensagem de Putin destacou também a colaboração técnica entre os dois países em áreas consideradas estratégicas para o futuro energético. Segundo o presidente, especialistas russos e chineses trabalham de forma eficaz na construção de usinas nucleares, no avanço de fontes de energia ambientalmente sustentáveis e na melhoria das tecnologias de extração e processamento de recursos energéticos.

Esses projetos reforçam a aliança energética entre Moscou e Pequim em um momento de mudanças profundas no mercado global. A parceria se consolida, sobretudo, em setores de infraestrutura crítica, como petróleo, gás, carvão e energia nuclear, além de novas frentes ligadas à transição energética e à inovação tecnológica.

Parceria estratégica de longo prazo

A cooperação energética entre os dois países tem sido utilizada como ferramenta central na consolidação de uma relação estratégica de longo prazo. Os investimentos em infraestrutura, novos gasodutos, rotas de abastecimento e transferência de tecnologia reforçam a interdependência entre as duas economias.

A avaliação de Putin, registrada pela TASS, confirma que a agenda energética permanece no centro da política bilateral e segue como motor da aproximação entre Rússia e China em um cenário geopolítico em transformação.

