      Rússia pede na ONU que Europa reveja escalada de confronto

      Diplomata russo afirma no Conselho de Segurança que Moscou não quer guerra com países europeus

      Vasily Nebenzya, embaixador russo na ONU (Foto: Sputnik)

      247 - A Rússia fez um apelo direto aos países europeus para que reavaliem a trajetória de intensificação do confronto com Moscou. A declaração foi feita pelo representante permanente russo na Organização das Nações Unidas (ONU), Vasily Nebenzya, durante reunião do Conselho de Segurança dedicada à situação na Ucrânia.

      O encontro foi convocado por iniciativa de países ocidentais, informa a TASS. 

      Em seu discurso, Nebenzya citou posicionamentos do presidente russo e afirmou que Moscou não busca um conflito armado com nações da Europa, mas advertiu sobre a disposição do país diante de um eventual cenário de guerra.

      “Permitam-me lembrar-lhes outra declaração do nosso presidente: a Rússia não pretende entrar em guerra com os países europeus, mas se a Europa iniciar uma guerra, a Rússia está preparada para ela. Vocês têm uma escolha: reconsiderar o curso imprudente da escalada do confronto com a Rússia, parar de seguir a lógica da guerra até o último ucraniano e sabotar as negociações em curso [sobre a resolução do conflito ucraniano]”, declarou o diplomata russo.

      A fala foi apresentada no contexto das discussões no Conselho de Segurança sobre o conflito na Ucrânia. De acordo com a TASS, Nebenzya sustentou que os países europeus precisam optar entre rever a política atual ou manter uma linha que, segundo ele, aprofunda as tensões e dificulta as negociações voltadas à resolução da crise.

      As declarações reforçam a retórica adotada por Moscou em fóruns internacionais, ao mesmo tempo em que evidenciam o impasse diplomático no âmbito da ONU em torno da guerra na Ucrânia.

