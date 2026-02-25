247 - A Rússia fez um apelo direto aos países europeus para que reavaliem a trajetória de intensificação do confronto com Moscou. A declaração foi feita pelo representante permanente russo na Organização das Nações Unidas (ONU), Vasily Nebenzya, durante reunião do Conselho de Segurança dedicada à situação na Ucrânia.

O encontro foi convocado por iniciativa de países ocidentais, informa a TASS.

Em seu discurso, Nebenzya citou posicionamentos do presidente russo e afirmou que Moscou não busca um conflito armado com nações da Europa, mas advertiu sobre a disposição do país diante de um eventual cenário de guerra.

“Permitam-me lembrar-lhes outra declaração do nosso presidente: a Rússia não pretende entrar em guerra com os países europeus, mas se a Europa iniciar uma guerra, a Rússia está preparada para ela. Vocês têm uma escolha: reconsiderar o curso imprudente da escalada do confronto com a Rússia, parar de seguir a lógica da guerra até o último ucraniano e sabotar as negociações em curso [sobre a resolução do conflito ucraniano]”, declarou o diplomata russo.

A fala foi apresentada no contexto das discussões no Conselho de Segurança sobre o conflito na Ucrânia. De acordo com a TASS, Nebenzya sustentou que os países europeus precisam optar entre rever a política atual ou manter uma linha que, segundo ele, aprofunda as tensões e dificulta as negociações voltadas à resolução da crise.

As declarações reforçam a retórica adotada por Moscou em fóruns internacionais, ao mesmo tempo em que evidenciam o impasse diplomático no âmbito da ONU em torno da guerra na Ucrânia.