Submarino nuclear britânico avança no mar da Arábia em meio à guerra contra o Irã

247 - O deslocamento de um submarino nuclear do Reino Unido para o mar da Arábia intensificou o clima de tensão no Oriente Médio, em um momento marcado pela escalada de conflitos envolvendo o Irã e potências ocidentais. A movimentação militar é vista como um possível elemento de dissuasão, mas também levanta preocupações sobre um eventual agravamento da crise. Segundo a Sputnik Brasil, com base em reportagem do jornal britânico Daily Mail, fontes militares confirmaram a presença do HMS Anson na região, em um relatório que afirma que “o submarino nuclear da Marinha Real chegou ao mar da Arábia”.

Capacidade militar e alcance estratégico

De acordo com a reportagem, o HMS Anson está equipado com mísseis Tomahawk, capazes de atingir alvos a até 1.600 quilômetros de distância, além de torpedos Spearfish. O submarino partiu do porto de Perth, na Austrália, em 6 de março, e atualmente opera na parte norte do mar da Arábia.

A presença do equipamento militar amplia a capacidade operacional britânica na região, especialmente diante da possibilidade de escalada do conflito com o Irã. O jornal destaca que, nesse cenário, as forças do Reino Unido poderiam ser mobilizadas para ações ofensivas.

Pressões políticas e divergências entre aliados

O envio do submarino ocorre em meio a divergências entre aliados ocidentais sobre o envolvimento direto no conflito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou insatisfação com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, após a recusa do Reino Unido em participar de ações mais amplas contra o Irã.