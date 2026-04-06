Em nova ameaça, Trump fala em destruir o Irã em uma noite: 'e pode ser amanhã'

247 - A ameaça de que o Irã pode ser destruído em uma noite intensificou a tensão internacional nesta segunda-feira (6), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que uma ação militar poderia ocorrer rapidamente caso não haja avanço em um acordo com Washington. O mandatário também estabeleceu um prazo para que o país persa aceite as condições propostas.

De acordo com a Folha de São Paulo, Trump declarou a jornalistas que “o país inteiro pode ser destruído em uma noite” e acrescentou: “Essa noite pode ser amanhã”. O presidente determinou que o Irã responda à proposta até terça-feira, às 21h.

Declarações elevam pressão diplomática

A fala ocorreu na Casa Branca, durante entrevista acompanhada por integrantes do alto escalão do governo dos Estados Unidos, como o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, e o diretor da CIA, John Ratcliffe. Familiares do presidente e o enviado especial Steve Witkoff também estavam presentes.

Mais cedo, durante um evento de Páscoa, Trump já havia endurecido o discurso ao afirmar que os Estados Unidos estariam “destruindo o país” diante da recusa iraniana em negociar. Ele também disse que o Irã estaria sob uma nova geração de liderança, que, segundo ele, “não é tão radicalizada”.

Operação militar e resgate de tripulantes

Durante a entrevista, o presidente detalhou uma operação militar envolvendo o resgate de dois tripulantes de um avião americano atingido por forças iranianas. Segundo Trump, a missão mobilizou 155 aeronaves e utilizou estratégias para despistar o inimigo, sendo classificada como uma das mais complexas já realizadas pelos EUA.

Os dois militares — um piloto e um oficial de sistemas de armas — conseguiram se ejetar segundos antes do impacto da aeronave. O piloto manteve comunicação constante com sua unidade e foi resgatado cerca de seis horas após a queda, com apoio de aviões e helicópteros.

O segundo tripulante se refugiou em uma área montanhosa, escondendo-se em uma fenda até ser localizado pelas equipes americanas. A situação gerou preocupação devido ao risco de captura pelas autoridades iranianas, que chegaram a oferecer recompensa por informações sobre seu paradeiro.

Comparação religiosa e críticas à imprensa

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, comparou o resgate a um episódio religioso. “Abatido em uma sexta-feira: Sexta-feira Santa. Escondido em uma caverna, em uma fenda, durante todo o sábado”. “E resgatado no domingo. Retirado do Irã enquanto o sol nascia no Domingo de Páscoa”, completou.

Trump também criticou a imprensa e ameaçou responsabilizar jornalistas que divulgaram informações antecipadas sobre a operação. “Vamos conseguir descobrir porque vamos até a empresa de mídia que divulgou isso e vamos dizer: segurança nacional, revele a fonte ou vá para a prisão”, disse. “A pessoa que fez a reportagem vai para a cadeia se não disser”, afirmou.