Trump anuncia aumento de tarifas sobre carros importados da UE para 25%

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (1º) que irá elevar as tarifas sobre automóveis e caminhões importados da União Europeia (UE) para 25% a partir da próxima semana. A declaração foi feita na rede social Truth Social, onde o mandatário afirmou que a decisão está relacionada ao entendimento de que o bloco europeu não estaria cumprindo integralmente os termos do acordo comercial vigente. As informações são da RT Brasil.

"A tarifa será aumentada para 25%. Fica totalmente claro e acordado que, se fabricarem carros e caminhões nas fábricas dos EUA, não haverá tarifa", afirmou Trump. De acordo com o presidente estadunidense, a medida valerá para veículos produzidos na União Europeia que entram no mercado dos Estados Unidos. Ele destacou ainda que a taxação não será aplicada às empresas que produzirem dentro dos EUA.

O presidente também mencionou investimentos no setor automotivo em território estadunidense, indicando a construção de novas fábricas. Segundo ele, os aportes superam US$ 100 bilhões. Nesse sentido, ele destacou que atualmente estão sendo construídas muitas fábricas de carros e caminhões, com um investimento de mais de US$ 100 bilhões, "um verdadeiro recorde na história da fabricação de carros e caminhões", disse.

Trump acrescentou ainda que essas unidades industriais deverão iniciar operações em breve, com participação de trabalhadores estadunidenses. "Essas fábricas, com pessoal americano, serão inauguradas em breve. Nunca houve nada parecido com o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos!", declarou.