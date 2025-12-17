Trump anuncia discurso à nação em meio a preocupações econômicas

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que fará um discurso à nação na noite desta quarta-feira (17), em um momento marcado por expectativas econômicas frustradas, sinais de desgaste político e crescente apreensão entre eleitores, inclusive dentro do próprio Partido Republicano. A fala será transmitida ao vivo da Casa Branca, às 21h, no horário da costa leste do país.O anúncio foi feito pelo próprio Trump, atual presidente dos Estados Unidos, em sua plataforma Truth Social. Na publicação, o republicano escreveu: “Meus concidadãos: amanhã (hoje à noite) farei um discurso à nação, ao vivo da Casa Branca, às 21h (horário do leste dos EUA). Espero ‘vê-los’ lá.” Em seguida, acrescentou: “Foi um ótimo ano para o nosso país, e o melhor ainda está por vir!”Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, o conteúdo do pronunciamento terá como eixos centrais a imigração e a economia, dois temas que vêm dominando o debate público nos Estados Unidos. Em entrevista à Fox News, ela afirmou que “ele falará ao país sobre seus sucessos históricos deste ano” e que também “revelará algumas decisões que serão tomadas no próximo ano”.

Apesar do tom otimista adotado pelo governo, pesquisas recentes indicam um contraste entre a narrativa oficial e o sentimento predominante entre os eleitores. Levantamentos apontam inquietação e desconforto com o alto custo de vida, cenário que começa a gerar preocupação inclusive entre republicanos, à medida que se aproximam as eleições de meio de mandato. Parte do eleitorado conservador tem pressionado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, a direcionar mais atenção a questões internas.

Na tentativa de reforçar sua agenda econômica, Trump iniciou na semana passada uma turnê nacional pela Pensilvânia, no nordeste do país, e tem previsão de visita à Carolina do Norte, no sudeste, na próxima sexta-feira. Paralelamente, o vice-presidente JD Vance esteve recentemente na Pensilvânia com objetivo semelhante e pediu paciência aos americanos diante do atual contexto econômico.

O governo atribui o elevado custo de vida às políticas adotadas pelo antecessor democrata, Joe Biden. No entanto, dados divulgados pelo Departamento do Trabalho indicam dificuldades adicionais. Em novembro, o mercado de trabalho apresentou novos sinais de enfraquecimento, com a taxa de desemprego subindo para 4,6%, o maior nível registrado nos últimos quatro anos.

O cenário é reforçado por uma pesquisa divulgada no domingo pela NBC News Decision Desk, que aponta queda na aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com o levantamento, 42% dos entrevistados afirmaram “aprovar fortemente” ou “aprovar de alguma forma” a gestão do presidente, uma redução de dois pontos percentuais em relação a pesquisa realizada entre agosto e setembro. Já 58% disseram desaprovar, “em certa medida” ou “fortemente”, o desempenho do republicano.

A diminuição do apoio ocorre em um momento politicamente sensível para Trump. Sua agenda interna enfrenta resistência crescente, refletida em recentes vitórias democratas em eleições especiais, além de questionamentos públicos envolvendo uma possível ligação com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, tema que adiciona pressão ao governo às vésperas de novos desafios eleitorais.