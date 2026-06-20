Trump diz que EUA querem encerrar guerra na Ucrânia, mas admite dificuldade nas negociações

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu governo quer alcançar o fim da guerra na Ucrânia e pretende continuar atuando para viabilizar uma solução para o conflito entre Kiev e Moscou.

A declaração foi feita na Base Conjunta Andrews, nas proximidades de Washington, segundo informou a agência russa TASS. Trump disse que gostaria de ver o conflito encerrado, mas reconheceu que a negociação se revelou mais complexa do que imaginava inicialmente.

"Estamos tentando acabar com essa guerra. Ucrânia e Rússia, eu gostaria de ver isso terminar. Pensei que talvez fosse a mais fácil de todas, e acabou se mostrando um pouco mais difícil. Mas vamos conseguir fazer isso", afirmou o presidente dos Estados Unidos.

Trump admite dificuldade em resolver o conflito

A fala de Trump indica que a Casa Branca segue tratando a guerra na Ucrânia como uma das principais questões da agenda internacional norte-americana. Ao mesmo tempo, o presidente reconheceu que a busca por uma solução diplomática encontra obstáculos relevantes.

Segundo a TASS, Trump afirmou que imaginava que a resolução da crise ucraniana poderia ser uma das tarefas mais simples entre os desafios externos enfrentados por seu governo. A avaliação mudou diante da persistência do impasse entre Rússia e Ucrânia e da dificuldade de transformar iniciativas políticas em um acordo concreto.

A frase "acabou se mostrando um pouco mais difícil" resume o tom da declaração: Washington mantém o discurso de que deseja o fim do conflito, mas admite que o caminho para uma solução não é imediato.

Washington tenta reposicionar sua atuação

Ao dizer que os Estados Unidos estão tentando encerrar a guerra, Trump buscou reforçar a imagem de que seu governo atua como força de negociação em um conflito que se tornou central para a segurança europeia e para a disputa geopolítica entre potências.

A guerra na Ucrânia permanece como um dos temas mais sensíveis da política externa dos Estados Unidos. Desde o início do conflito, Washington desempenha papel decisivo no apoio político, militar e financeiro a Kiev, enquanto Moscou insiste em suas próprias exigências para qualquer acordo de paz.

A declaração de Trump ocorre em um momento em que cresce a pressão internacional por iniciativas capazes de reduzir a escalada militar e abrir espaço para negociações. No entanto, as posições de Rússia e Ucrânia continuam distantes, o que ajuda a explicar a cautela do presidente norte-americano ao reconhecer que o processo é mais difícil do que previa.

Presidente promete insistir em um acordo

Apesar das dificuldades, Trump encerrou sua fala com uma promessa de persistência. "Mas vamos conseguir fazer isso", afirmou, ao se referir ao esforço para encerrar a guerra.

A declaração reforça a tentativa do presidente dos Estados Unidos de apresentar a solução do conflito como uma meta de seu governo. Ao mesmo tempo, evidencia que o tema segue sem desfecho claro e depende de negociações complexas envolvendo interesses militares, territoriais, diplomáticos e estratégicos.

Até o momento, a fala de Trump não veio acompanhada de detalhes sobre eventuais novas propostas dos Estados Unidos, prazos para uma negociação ou condições que Washington considera necessárias para um acordo entre Rússia e Ucrânia.