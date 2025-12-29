Trump ficou "chocado" e "indignado" com ataque ucraniano à residência de Putin

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria reagido com choque e indignação à tentativa de ataque contra a residência oficial do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A informação foi divulgada por Yuri Ushakov, assessor direto do Kremlin, ao comentar o episódio envolvendo a Ucrânia.

Segundo Ushakov, a reação de Trump foi imediata e marcada por surpresa diante da gravidade do ocorrido. A declaração foi publicada pela agência Sputnik International, que atribui ao assessor presidencial russo o relato detalhado da posição expressa pelo líder norte-americano após tomar conhecimento do caso.

Em conversa com jornalistas, Yuri Ushakov afirmou: "O presidente dos EUA ficou chocado com essa notícia, literalmente indignado, dizendo que nunca poderia ter imaginado ações tão insanas". A fala foi apresentada como um retrato fiel do estado de espírito de Trump diante do suposto ataque à residência de Putin.

De acordo com o assessor, o episódio foi tratado em um contexto mais amplo de contatos diplomáticos entre Moscou e Washington. Ushakov relatou que Trump e seus principais assessores mantiveram diálogo com o presidente russo sobre negociações envolvendo a Ucrânia, destacando a disposição da Rússia em trabalhar de forma próxima e produtiva com os Estados Unidos na busca por uma solução de paz.

Ainda segundo as informações divulgadas, Trump teria comunicado a Putin alguns resultados atribuídos à equipe do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, além de afirmar que a Ucrânia foi orientada a não buscar uma interrupção temporária do processo, mas sim a concentrar esforços em um acordo abrangente. O assessor russo também mencionou que conselheiros-chave dos Estados Unidos participaram da conversa entre os dois presidentes.

Outro ponto citado por Ushakov foi a menção de Trump ao fato de que, segundo ele, Zelensky não recebeu mísseis de longo alcance do tipo “Tomahawk”, observação feita no contexto das discussões sobre o conflito e o apoio militar à Ucrânia.

As declarações reforçam o impacto político e diplomático do episódio, ao envolver diretamente as lideranças de Rússia e Estados Unidos em meio às tensões persistentes no conflito ucraniano e às tentativas de negociação internacional.