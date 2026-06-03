Trump sugere chapa com Vance e Rubio para 2028

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que uma eventual chapa formada pelo vice-presidente JD Vance e pelo secretário de Estado Marco Rubio teria grande força na eleição presidencial de 2028, ao dizer que os dois se dão bem e poderiam liderar uma composição republicana difícil de derrotar.

A declaração foi feita em entrevista ao podcast de Miranda Devine, transmitida nesta quarta-feira (3). Vance e Rubio aparecem entre os nomes observados dentro do Partido Republicano para a sucessão de Trump, embora nenhum deles tenha formalizado candidatura para o próximo pleito presidencial.

Trump tratou a possível união entre os dois aliados como uma combinação politicamente forte. “Eu acho que JD e Marco, como equipe, seriam muito difíceis de superar. É interessante, uma coisa humana, a equação humana. Então, eu os vejo juntos, eles se dão muito bem”, afirmou o presidente norte-americano.

Trump tem mantido viva a discussão sobre quem poderá representar o Partido Republicano na disputa presidencial de 2028. Mesmo assim, Vance e Rubio têm minimizado publicamente suas ambições eleitorais para o próximo ciclo.

Os dois integrantes do governo também vêm se alternando em briefings da Casa Branca, onde defendem a administração Trump em temas diversos, incluindo a guerra do Irã, cada vez mais impopular.

Embora ainda não exista uma candidatura republicana formalizada para 2028, as articulações políticas já começaram. No campo democrata, potenciais pré-candidatos também se movimentam para a corrida presidencial, em um cenário descrito como aberto e sem um nome claramente definido pelo partido.